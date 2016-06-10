​Президент Ильхам Алиев выделил городу Сумгайыт 10 млн. манатов

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению замены кровельных покрытий многоквартирных зданий и капитального ремонта городских автомобильных дорог в городе Сумгайыт.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в результате успешной реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в городе Сумгайыт осуществлены важные инфраструктурные проекты, созданы новые промышленные предприятия, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию, в том числе обновлены кровельные покрытия 200 многоквартирных зданий и лифтовое хозяйство, городские автомобильные дороги выложены новым асфальтовым покрытием, на улицах и проспектах сооружена современная система освещения.

В настоящее время на территории площадью 93 гектара создается комплекс приморского парка-бульвара, продолжаются строительство новых зданий для музыкальной и шахматной школ, капитальный ремонт здания Сумгайытского государственного драматического театра и Дворца культуры "Кимьячылар": "Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях продолжения работы по благоустройству и созиданию в городе Сумгайыт, в том числе замены кровельного покрытия еще 100 многоквартирных зданий и капитального ремонта городских автомобильных дорог, постановляю:

Для продолжения работы по благоустройству и созиданию в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти города Сумгайыт 10,0 (десять) миллионов манатов, в том числе для замены кровельных покрытий многоквартирных зданий – 5,0 (пять) миллионов манатов, для капитального ремонта городских автомобильных дорог – 5,0 (пять) миллионов манатов".

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.