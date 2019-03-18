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Для обеспечения автомобилями инвалидов Карабахской войны, 20 Января, Чернобыля и приравненных к ним лиц выделено 5 млн манатов

Президент Ильхам Алиев выделил 5 000 000 манатов

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в области обеспечения автомобилями по медицинским показаниям для получения специального транспорта лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, событиями 20 Января 1990 года, а также в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов Второй Мировой войны и приравненных к ним лиц.

Как сообщает Report, в целях улучшения обеспечения автомобилями по медицинским показаниям для получения специального транспорта лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, событиями 20 Января 1990 года, а также в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов Второй Мировой войны и приравненных к ним лиц из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики выделено 5 млн манатов.

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