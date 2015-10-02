Президент Ильхам Алиев встретился с членами сборной команды Азербайджана по поло

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ 2 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с членами сборной команды Азербайджана по поло, ставшей победителем первого чемпионата Европы, проведенного в Баку.
Как сообщает Report, глава государства выступил на встрече.
Выступившие на встрече член команды Эльчин Джамаллы и президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу о развитии спорта, в том числе конного спорта и поло в стране.
Затем президенту Ильхаму Алиеву были вручены памятные подарки.
Глава государства особо отметил заслуги тренера в успехе команды.
В своем выступлении тренер национальной команды по поло Сильвестр Гаррос рассказал о впечатлении, которое достижения азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях, в том числе олимпиадах, являющиеся результатом грандиозной работы по развитию спорта в нашей стране, производят на международную спортивную общественность.
В заключение была сделана фотография на память.
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