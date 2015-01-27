Президент Ильхам Алиев: Все наши шаги служат развитию Азербайджана

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ 27 января в Центре Гейдара Алиева состоялась конференция, посвященная итогам первого года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах".

Как сообщает Report, в работе конференции принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

На организованной в Центре Гейдара Алиева выставке, посвященной реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики, рассказывается об основных показателях социально-экономического развития страны в 2004-2014 годах, о достигнутых успехах в промышленной и сельскохозяйственной отраслях экономики, в области поддержки развития предпринимательства, инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, спорта, информационно-коммуникационных технологий, социального развития, туризма и экологии.

На выставке также предоставлена обширная информация об осуществляемых Фондом Гейдара Алиева проектах в области образования, здравоохранения, культуры и в других сферах. Из демонстрируемых фотоснимков, таблиц и диаграмм отчетливо видно, что в результате реализации программ, предусматривавших социально-экономическое развитие регионов в соответствующий период, было успешно обеспечено динамичное развитие экономики страны, в том числе осуществление широкомасштабных проектов в регионах.

В 2004-2014 годах Нахчыванская Автономная Республика также прошла основательный путь развития. За последние десять лет объем внутреннего валового продукта в автономной республике увеличился в 10,3 раза, общий объем промышленной продукции – в 34,9 раза, валовой продукт сельского хозяйства – в 4,6 раза, инвестиции в основной капитал – в 11,5 раза, внешнеторговый оборот – в 13,2 раза. В этот период доходы населения выросли в 8,2 раза, а среднемесячная заработная плата – в 5,8 раза. В Нахчыване также произошли основательные перемены в области образования, здравоохранения, культуры, инфраструктуры и в других сферах.

Глава государства выступил на конференции со вступительной речью.

Вступительная речь

Президента Ильхама Алиева

-В прошлом году была принята третья Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджана. В минувшем году мы в этом зале Центра Гейдара Алиева обсудили итоги второй Государственной программы, в это же время был поставлен вопрос о принятии третьей программы. Прошел год, сегодня будет представлена информация о проделанной за год работе, кроме того мы поговорим о предстоящей в этом году работе. В течение года в мире произошли различные события, шли различные процессы. В мире возрастает напряженность, как на Ближнем Востоке, так и в Европе происходят кровавые столкновения, продолжаются войны. Словом, в мире продолжается политический кризис, начался новый этап финансового и экономического кризиса.

В Азербайджане же в минувшем году вся работа протекала в позитивном направлении. Азербайджан уверенно идет вперед, обеспечено устойчивое развитие. Азербайджан является островом стабильности, пространством развития в мире, так как в Азербайджане есть единство между народом и властью, все наши инициативы получают поддержку народа. Все предпринимаемые нами шаги служат развитию Азербайджана. Общественная, политическая обстановка в нашей стране стабильна, в экономику вкладываются крупные инвестиции, предпринимаются очень важные шаги, направленные на диверсификацию нашей экономики. То есть сегодня Азербайджан является одним из стран, отличающихся не только в регионе, но и в мировом масштабе, и в мире возрастает интерес к нам. Многочисленные встречи, проведенные недавно мною в рамках Давосского всемирного экономического форума, прозвучавшие там мысли еще раз свидетельствуют об этом, и азербайджанская модель развития получает высокую оценку.

То есть вот это - наши сегодняшние реалии. Несмотря на возрастание вызовов в мире, уверенное, успешное развитие Азербайджана будет продолжаться. Ближний Восток переживает политический и военный кризис, обостряется ситуация в Европе, еще более напряженной стала обстановка в Украине, существенно понизились цены на нефть. То есть все эти и другие факторы, имевшие место в последний год, по сути, являются факторами, идущими в негативном направлении. То есть я не вижу среди этих факторов ни одного позитивного. Но несмотря на это Азербайджан развивается, благосостояние людей улучшается. Динамично развиваются регионы. Азербайджан реализует гигантские энергетические и транспортные проекты.

Принятие в 2004 году первой программы явилось историческим событием. Помню, в 2003 году, накануне президентских выборов, я заявил, что если народ окажет мне доверие то, в первую очередь, займусь развитием регионов, будет принята программа. Так и случилось, в феврале 2004 года была принята первая Государственная программа социально-экономического развития регионов, которая успешно реализовывалась в течение 5 лет. В то время я заявил, что будет открыто 600 тысяч рабочих мест. Но было создано еще больше. Хотя в то время мы не располагали крупными финансовыми ресурсами, валютные ресурсы были крайне ограничены, экономика была недиверсифицированной, а доходы от нефти были еще впереди. Несмотря на это, мы в результате продуманной политики и при большой поддержке народа успешно завершили первую программу, и была принята вторая программа. Конечно, ко времени принятия второй программы Азербайджан уже изменился. В 2009 году Азербайджан уже прочно стоял на ногах. Мы стали уже получать доходы. Поэтому еще в 2009 году я говорил в связи с реализацией второй программы, что не вижу никаких проблем. Эта программа также была перевыполнена.

До 2018 года мы должны успешно выполнить и третью программу. Несмотря на то, еще раз хочу сказать, что идущие вокруг негативные процессы полностью изменили панораму. Не исключено, что в будущие годы напряженность в регионе еще больше возрастет. Так как возникают угрозы, которых мы прежде не видели. Не исключено, что в связи с кризисом, экономическим, финансовым кризисом впереди нас могут ожидать еще большие испытания. Но мы должны подготовиться и готовы ко всем этим вызовам. Поскольку своевременно приняли все меры, никогда не выступали с популистскими заявлениями, никогда не предпринимали шагов, чтобы понравиться какой-либо структуре за рубежом. Мы лишь проводили прагматичную политику, защищали интересы азербайджанского народа, уверенно управляли нашей страной. Поэтому я уверен, что в связи с реализацией третьей программы не должно быть никаких проблем. На реализацию программы должно быть мобилизовано все общество, и я уверен, что мы добьемся этого.

Сегодня в этом зале присутствуют главы исполнительной власти всех городов и районов, руководители известных бизнес-структур. То есть вопрос реализации этой программы во многом будет зависеть от вашей деятельности. Конечно же, государство проводит свою политику, в этом и следующих годах будет реализовываться инвестиционная программа. Наша продуманная политика позволяет решить все вопросы. Будет продолжена помощь предпринимателям, обеспечена реализация созидательных, благоустроительных, инфраструктурных проектов. Но на местах представители государственных и бизнес-структур должны трудиться сообща, чтобы работа шла еще стремительнее.

Если мы посмотрим на 2004 год, то увидим, что в течение последних 11 лет Азербайджан с экономической и социальной точек зрения был наиболее стремительно развивающейся страной в мировом масштабе. Это подтверждают все показатели. Мне хотелось бы отметить лишь некоторые цифры. С 2004 года по сегодняшний день наш внутренний валовой продукт увеличился в 3,4 раза. Это рекордный показатель в мировом масштабе. Промышленное производство выросло в 2,7 раза. В течение 11 лет в экономику страны было вложено 180 миллиардов долларов инвестиций. Если в 2004 году наши валютные резервы составляли 1,8 миллиарда долларов, то сегодня они превышают 50 миллиардов долларов. Посмотрите, сколько резервов мы накопили. Несмотря на то, что в последние годы наши инвестиционные программы очень широкомасштабные. Но мы с каждым годом увеличивали наши валютные резервы. Прежде всего, это придает нам большую уверенность, в то же время повышает наши кредитные рейтинги. Наравне с этим, это некая страховка, серьезная страховка против любого неприятного события. Сегодня наши валютные резервы работают. И это не абстрактное понятие. Каждый человек ощущает это в своей повседневной жизни. Так как курс маната остается стабильным. Несмотря на то, что цены на нефть упали, наши большие валютные резервы, продуманная макроэкономическая политика позволяют, чтобы граждане Азербайджана не ощущали этого кризиса.

В течение этих лет было создано 1 млн. 360 тыс. новых рабочих мест, из которых 1 млн. – это постоянные рабочие места. Это тоже должно стать постоянным процессом. Я неоднократно говорил об этом. Так как рост численности населения требует, чтобы открытие рабочих мест стало постоянным процессом. В результате проведения мер, связанных с безработицей, она снизилась до 5 процентов, бедность также находится на уровне 5 процентов. Ведущие кредитные рейтинговые агентства мира повысили суверенные рейтинги Азербайджана. Давосский Всемирный экономический форум дал нашей стране 38-е место по конкурентоспособности в экономической сфере. Это и есть наши основные макроэкономические показатели. Инфляция также находится на очень низком уровне, из года в год повышается стоимость маната.

Поэтому, глядя на эти статистические цифры, каждый может увидеть, какой большой путь мы прошли. Могу сказать, что никто не помогал нам. Сейчас даже развитые страны мира хотят пользоваться зарубежной помощью. Без зарубежной помощи их экономика падает, оказывается в дефолте. Они стучатся во все двери, умоляют, чтобы им выделили средства. Сейчас, наверное, они не чувствуют себя достаточно уверенно.

Азербайджан же достиг всех успехов в одиночку. Порой мы подвергались необоснованному давлению. Порой против нас проводились и проводятся кампании. Быть может, некоторым не нравится, что Азербайджан является настолько независимой страной, что в Азербайджане все хорошо, Азербайджан процветает, день ото дня развивается. Это, как говорится, у некоторых как бельмо на глазу. Мы знаем и об этом.

Конечно же, экономическая мощь позволяет нам, не боясь никого, говорить свое слово на политической сцене, защищать наши национальные интересы, которые мы защищаем, и будем защищать. Поэтому экономическая мощь предоставляет нам вот такие возможности. Я помню, как еще в 2003 году сказал, что если мы не достигнем экономической независимости, то наша политическая независимость будет половинчатой. Сегодня мы видим положение соседних стран. Посмотрите, обратите внимание на нищую, бедную Армению. Армения не является даже колонией, она не достойна даже быть слугой. Национальное достоинство растоптано криминальной хунтой, и последние события в очередной раз подтверждают это. Посмотрите, в каком беспомощном положении находятся они, что не могут выдвинуть даже справедливые требования. Эта страна уже доказала, что не может существовать как независимое государство. Может существовать как колония. Есть столько народов, у которых нет независимости. Если Армения не откажется от своей грязной политики, то армяне станут одними из них.

Именно экономическая мощь предоставила нам эти возможности, и сегодня мы независимы. Мы ни от кого не зависим в экономическом и политическом плане. Никто не может разговаривать с нами языком диктата. Некоторые желают этого, но не получается, и не получится. Мы говорим свое слово сдержанно, очень хладнокровно, мы ни перед кем не виноваты, достойно управляем нашей страной.

Поэтому экономический фактор создает вот эти возможности. В то же время серьезные экономические реформы должны дополняться серьезной социальной политикой. Без этого реформы не получат в обществе достаточно большой поддержки. Поэтому мы выбрали в качестве приоритета и социальную сферу. Мы прекрасно осознаем, что социальная сфера может развиваться лишь тогда, когда есть сильная экономика. Или же, иди, развивай социальную сферу за счет получаемых из-за рубежа кредитов. Мы оказались бы в положении стран, находящихся в дефолте. Здесь также следует отметить ответственное поведение руководства. Некоторые страны сейчас не могут существовать без зарубежной помощи, их руководство дало много обещаний, чтобы прийти к власти, - мы в 10 раз поднимем заработную плату, снизим пенсионный возраст и пр. И люди поверили им, проголосовали за них. Они же после прихода к власти должны были выполнить свое обещание. Но для этого не было ресурсов. И что они сделали? Взяли в долг у зарубежных рынков, ввергли себя в зависимое положение. После этого появились новые долги. Один долг они возвращали, брали другой, и таким образом возникала пирамида. А пирамиду создают не только компании-мошенники. Порой ее создают и правительства. Однажды эта пирамида обрушилась, и эти страны оказались в очень тяжелом положении. Поэтому политическая ответственность также представляет очень большое значение.

Что касается социальной сферы, то в основе социальных реформ находится наша сильная экономика. Я хотел бы отметить некоторые цифры и в этой области. Если в 2004 году среднемесячная заработная плата в Азербайджане составляла 100 долларов, то в настоящее время она равна 565 долларам. Если среднемесячная пенсия составляла 24 доллара, то в настоящее время она равна 221 доллару. В Азербайджане за последние 11 лет были успешно реализованы проекты социальной инфраструктуры. Было построено или отремонтировано 2900 школ и 560 медицинских учреждений. Только в регионах были созданы 41 олимпийский спортивный центр и 30 молодежных центров. Вот это и есть свидетельство вкладываемых в социальную сферу и социальную инфраструктуру средств и уделяемого им внимания.

В течение этих лет мы с постоянной заботой относились к нашим соотечественникам, находящимся с социальной точки зрения в самом тяжелом положении, - вынужденным переселенцам. За последние 11 лет было создано 84 поселка. В настоящее время в новые, красивые дома и квартиры переселены 210 тысяч переселенцев. На эти цели было выделено 2 миллиарда манатов или 2,6 миллиарда долларов. Нелегко в течение 11 лет разместить 210 тысяч человек. Это поселки размером с большой город. Мы делаем и будем делать это. Пока еще у нас есть переселенцы, живущие в тяжелом положении. В этом году также на решение их проблем и в государственном бюджете, и в Государственном нефтяном фонде предусмотрены достаточно большие средства.

За эти годы мы капитально отреставрировали все наши основные исторические, культурные, религиозные памятники и построили новые. Театры, музеи – этой сфере уделяется большое внимание не только в Баку, а повсюду, во всех регионах. Так как это наша история, наша культура. Мы должны сохранить это для будущих поколений, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие Азербайджана. Мы должны быть всегда привязаны к нашим историческим корням, и молодое поколение должно воспитываться в этом духе. Поскольку сегодня идет процесс глобализации. Правда, в последнее время слово «глобализация» упоминается меньше. Но процесс идет. Просто некоторые страны пытаются под прикрытием глобализации расширить сферу своего влияния, в некотором роде отделить, оторвать народы от национальных корней, разорвать те исторические узы. Такова главная цель, стоящая в основе этого. Разумеется, сейчас некоторые, говоря о глобализации, пытаются преподнести ее в качестве интеграции, новой модели развития мира. Быть может, есть и позитивные моменты, я не хочу отрицать их. Но в то же время ясно видно, что этой политикой они пытаются овладеть большим пространством, расширить возможности своего влияния, оторвать народы от их корней, заставить их забыть своих предков и историю, попросту превратить их в аморфную, космополитическую массу, чтобы можно было их направить в любое русло. Поэтому воспитываться в национальном духе – это долг каждого молодого человека. А долг старшего поколения заключается в том, чтобы продолжать вот эти традиции и воспитывать молодежь в национальном духе. Поэтому наши исторические и религиозные памятники, наша культура не являются лишь памятниками архитектуры. Это, в то же время, средство воспитания. Вот так должен развиваться Азербайджан. Сегодня Азербайджан – это современное, развивающееся, однако тесно связанное со своими корнями государство и общество. Так должно быть всегда. До тех пор пока наше правительство находится у власти, так оно и будет. Но так должно быть всегда. Это основное условие для независимого существования нашей страны.

Большое внимание в эти годы уделялось инфраструктурным проектам, и проделанная работа налицо. Правда, иногда об этой работе забывают, некоторым кажется, что так было всегда. Однако сегодня, когда по телевидению показывают старые кадры, каждый вспоминает, каким было прежнее положение. В последние годы реализация инфраструктурных проектов носила приоритетный характер как в Баку, так и во всех регионах, потому что без этого не может быть выполнена ни одна программа регионального развития. Как ее можно выполнить, как можно создать предприятие, если в данном регионе, районе нет электроэнергии, дорог!

Поэтому, в первую очередь, необходимо реализовать инфраструктурные проекты, - в 2003 году я говорил об этом, - нужны энергоснабжение и дороги. Вслед за этим в качестве приоритета - газификация, питьевая вода, мелиорация. В такой последовательности мы и действуем. Поэтому, в первую очередь, были выделены крупные средства на создание электроэнергетических сооружений. За последние 11 лет были построены 23 электростанции общей мощностью 2400 мегаватт. Для сравнения могу сказать, что общий энергетический потенциал нашей страны составляет 6300 мегаватт. 2400 мегаватт было создано за последние 11 лет. Если бы не было создано, то сегодня треть нашей страны осталась бы без света, ни о каком развитии не могло быть и речи, не появилось ни одно предприятие. Что касается предприятий, то за последние 11 лет их было создано 64 тысячи. Поэтому было обеспечено снабжение электроэнергией.

Газификация во всех городах находится на уровне ста процентов. Это тоже историческое достижение. Никогда так не было. Даже в советское время в некоторых районах в целом не были проложены линии природного газа. Сегодня во всех наших городах, в каждом доме на сто процентов есть природный газ. Этот процесс идет и в селах. Раз в квартал мне сообщают, в каких селах проведены работы по газификации. Мы проделали большую работу, и газификация в Азербайджане должна составлять минимум 90-95 процентов. По окончании программы – в 2018 году мы добьемся поставленной цели.

За последние 11 лет было проложено 10 тысяч километров дорог. Построены магистральные, проселочные дороги, 340 мостов и тоннелей. Такой проект, как Баку-Тбилиси-Карс, представляющий международное стратегическое значение, начался по инициативе Азербайджана, в настоящее время строительство подходит к концу. В регионах построено 6 аэропортов, из них 4 – международных. Построено новое здание терминала международного аэропорта Гейдар Алиев. Сегодня из регионов осуществляются международные полеты. Некоторые из этих аэропортов были реконструированы, а некоторых вообще не было, они построены. Когда эта работа начиналась, некоторые считали, что в этом – расходовании дополнительных средств - нет никакой необходимости. Но, посмотрите, сколько людей из южного, северо-западного регионов спокойно летят в разные страны. Для этого им уже не нужно приезжать в Баку.

В числе данных инфраструктурных проектов приоритетный характер, конечно, имеют также проекты питьевой воды, в последние годы этой сфере уделяется еще больше внимания. Все наши города круглосуточно будут обеспечены питьевой водой, соответствующей стандартам Всемирной организации здравоохранения. В нескольких городах эти проекты уже завершились. Я лично принимаю участие в мероприятиях, посвященных завершению каждого проекта, и поступающая с мест информация очень радует меня. Это тоже историческое событие, так как внутренние источники воды в Азербайджане ограничены. Наши основные источники – это реки, берущие начало за рубежом. Поэтому шел процесс рационального использования вод этих рек, строительства там очистных установок, а также выявления внутренних источников. Был построен водопровод Огуз-Габала-Баку. И это имеет символический характер.

Средства, полученные от доходов нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, были вложены в строительство водопровода. В этом и заключается наша политика. Всем хорошо известно, что средства, вложенные в данную сферу, никогда не окупятся. То есть эти проекты носят чисто социальный характер. Если в результате различных работ, проводимых в связи с энергоснабжением, строительством дорог, вложенные средства спустя долгое время окупятся, то средства, вложенные в водное хозяйство, не окупаются. Мы вложили в водное хозяйство средства, исчисляющиеся сотнями миллионов, миллиардами. В настоящее время обеспечение города Баку водой достигло 78 процентов, в 2004 году эта цифра составляла 29 процентов. То есть имеется в виду круглосуточное снабжение города. По стране этот показатель превышает 60 процентов, но 11 лет назад он, возможно, был равен 10-15 процентам.

Важное значение среди инфраструктурных проектов представляют мелиоративные проекты. Мы обеспечили их реализацию. Мы осуществили два грандиозных мегапроекта – Шамкирчайский и Тахтакерпюнский водохранилища, каналы, электростанции. В дальнейшем это будет служить Азербайджану. То есть эти водохранилища, проложенные каналы десятилетиями, столетиями будут служить развитию сельского хозяйства. Одновременно данные проекты представляют большое значение в решении вопросов управления водами. Этот проект также требует крупных средств. Но мы сделали это. Хочу повторить, что необходимо вкладывать средства в инфраструктуру, реальный сектор. Вместе с тем, как я уже отметил, надо собирать и ресурсы. Вот так мы и поступили. С одной стороны, расширили наши ресурсы, а с другой – вложили инвестиции. Страны, не вложившие своевременно инвестиции в реальный сектор, инфраструктуру, сегодня сожалеют об этом. Они приступают к этому делу сегодня, но уже поздно. Сегодня когда цены на нефть упали, вкладывать крупные инвестиции не так-то просто. Мы должны были все сделать своевременно, и сделали. Поэтому, говоря сегодня о существовании азербайджанской модели, мы не ошибаемся. Такая модель есть, она вызывает интерес и у других сторон. Я еще не отметил энергетические проекты. Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, «Шахдениз», TANAP, TAP, Южный газовый коридор – эти проекты меняют энергетическую карту региона, Европы. Каждый из них – уникальный исторический проект. Эти проекты реализованы в последние 9 лет. Баку-Тбилиси-Джейхан сдан в эксплуатацию в 2006 году, был создан коридор. Этот коридор уже функционирует, появляются новые проекты. Азербайджан вновь проявляет свои лидерские качества. Если бы мы не проявили лидерство, то Южный газовый коридор никогда не был бы реализован. В свое время я лично принял участие, по меньшей мере, в 10 международных мероприятиях, связанных с проектом Набукко. То есть, кроме обсуждений, там ничего не было. Заявления, выступления, принятие резолюций – вот и все. После этого все расходятся, а работа остается не выполненной. Я принял участие минимум в десяти мероприятиях. И всякий раз говорил, что здесь необходимо лидерство. Как следует реализовывать данный проект? В чем заключаются его основные элементы? Это – не такой уж сложный вопрос. Однако все бесполезно. Потом мы убедились, что данный проект стоит на месте. Мы вновь проявили инициативу, предложили проект TANAP. Мы дали ему название, мы же являлись и инициаторами. В 2012 году мы подписали с Турцией данный проект. После этого уже открылась возможность для Южного газового коридора. Что бы произошло, если бы мы этого не сделали?! Все так и осталось бы без изменений. Или же Баку-Тбилиси-Карс. Этот вопрос обсуждался десять лет назад, и дальше обсуждений дело не шло. Если бы мы не проявили инициативу, не внесли реального предложения, финансовых ресурсов, то и сегодня говорили бы об этом. И сегодня министры проводили бы там и тут конференции. Мы занимаемся реальными делами. Реальные дела находят отражение в жизни. Поэтому сегодня есть азербайджанская модель. Ведь мы занимаемся не пустословием, а реальными делами, служим и будем служить народу.

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Затем выступили министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев, министр сельского хозяйства Гейдар Асадов, председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде, председатель Открытого акционерного общества "Азерсу" Горхмаз Гусейнов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на конференции с заключительной речью.