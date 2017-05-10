Президент Ильхам Алиев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ 10 мая – день 94-й годовщины со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, гениального сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в день рождения спасителя нашего народа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены семьи, родные и близкие великого лидера посетили его могилу в Аллее почетного захоронения.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтил память великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем глава государства и члены семьи посетили могилы супруги великого лидера, ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача-ученого Тамерлана Алиева, возложили на их могилы цветы.

В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, министры, руководители комитетов и компаний, депутаты Милли Меджлиса.