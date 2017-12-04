Президент Ильхам Алиев: Развитие сельского хозяйства является приоритетным вопросом

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Особенно в нынешних условиях мы уделяем особое внимание этому вопросу. Развитие сельского хозяйства является приоритетным вопросом. По предоставленной мне информации, в стране на территории в более 400 гектаров строятся новые тепличные комплексы. Выращенная здесь вся продукция, можно сказать, будет экспортироваться за рубеж. Мы обеспечили себя овощами".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил во время ознакомления с работой, проделанной в рамках первого этапа BAKU AGROPARK в поселке Зиря Хазарского района.

Глава государства отметил, что за 10 месяцев текущего года от экспорта помидоров в страну поступили средства в размере 130 миллионов долларов: "Если на очередном этапе мы сдадим в эксплуатацию 400 гектаров новых тепличных комплексов, это в разы увеличит наши экспортные возможности. Это будет означать и новые рабочие места".