Президент Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания четырем полковникам МВД - СПИСОК

29 июня, 2017 17:13

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам министерства внутренних дел Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора полиции присвоено следующим офицерам министерства внутренних дел Азербайджанской Республики: полковнику полиции Арзу Ариф оглу Дашдамирову полковнику полиции Эмилю Рамиль оглу Усубову полковнику полиции Огтаю Аскер оглу Керимову полковнику полиции Сафару Гусейн оглу Алиеву.