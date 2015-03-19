 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Ильхам Алиев принял участие во всенародных празднествах по случаю Новруз байрамы

     Президент Ильхам Алиев и члены его семьи посмотрели образцы азербайджанских ковров

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось всенародное веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа - Новруз байрамы. Как сообщает Report, в празднествах приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи. Сначала глава государства, его супруга и члены семьи прибыли на площадь перед Девичьей башней.

    Дети в национальных костюмах поздравили Президента Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан ханум Алиеву с праздником Новруз.

    Президент Ильхам Алиев зажег праздничный костер. Глава государства выступил на празднестве с речью.

    Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены его семьи побывали в Приморском национальном парке.

    Главу государства и его супругу встретили главные персонажи праздника Новруз – Коса и Кечал.

    Коса и Кечал поздравили Президента Ильхама Алиева и членов его семьи с праздником.

    Глава государства и члены его семьи ознакомились с организованной в рамках праздничного торжества выставкой продукции, выращенной на благодатной азербайджанской земле. 

    Президент Ильхам Алиев и члены его семьи посмотрели образцы азербайджанских ковров. 

    Перед стендами, посвященными первым Европейским играм "Баку-2015", Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева понаблюдали за выступлениями спортсменов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi