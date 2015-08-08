Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии современного комплекса лечения и отдыха "Qalaaltı Hotel & SPA"

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии современного комплекса лечения и отдыха "Qalaaltı Hotel & SPA", расположенного на территории Шабранского района.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что комплекс располагается под отвесной скалой рядом с Чыраггала, одним из древних историко-культурных памятников Азербайджана. Новый комплекс, расположенный на высоте 700 метров над уровнем моря, возведен на базе известного курорта "Галаалты". В комплексе, расположенном на площади примерно в 7,1 гектара, построены отель, вилла и коттеджи, способные принять 354 человека.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия комплекса.

Отельное здание комплекса построено на самом современном уровне. 171 комната здесь предусмотрена для гостей из различных слоев населения. Функционирующие в отеле ресторан "Мензере", бары "Лаванда", "Гала" и "Витамин" открывают широкие возможности как для питания гостей на высоком уровне, так и для более интересного проведения досуга. Здесь предоставлены и СПА-услуги. Также функционируют баня, сауна, турецкая баня, биосауна, комнаты для массажа, парная и экзотический душ.

Расположенный в комплексе медицинский центр оснащен современным оборудованием. Здесь созданы необходимые условия для современного лабораторного, рентгенологического и ультразвукового обследований. В центре имеются комнаты для физиотерапии, электротерапии, магнитотерапии, гидротерапии, гидроколонотерапии.

Глава государства встретился с коллективом комплекса, поздравил их по случаю открытия.

Президент Азербайджана поинтересовался также условиями, созданными во дворе комплекса.

В комплексе "Qalaaltı Hotel & SPA" для тех, кто предпочитает жить на лоне природы, в гармонии с окружающей средой, также построены четыре небольших отельных здания с элементами национальной фауны. В каждом из этих отелей, именуемых "Лале", "Занбаг", "Бановша" и "Мимоза", имеются 44 комнаты. Для желающих отдыхать в более роскошных условиях предлагаются виллы.

Несмотря на то, что территория, где располагается комплекс, обладает живописной и очаровательной природой, здесь заложены дополнительные озеленения. На территории высажено свыше 1200 деревьев 48 пород, на территории в 15 тысяч квадратных метров заложен газон. Построены также искусственная река, протяженностью 246 метров, сооружены фонтаны и водопад.

Глава государства, непосредственно ознакомившись с комплексом, дал соответствующие поручения и рекомендации.