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    ​Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Республиканского реабилитационного центра для инвалидов

    Ознакомившийся с центром глава государства дал соответствующие поручения и рекомендации

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Республиканского реабилитационного центра для инвалидов после капитального ремонта и реконструкции.

    Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие центра.

    Министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов проинформировал Президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в центре.

    Было сообщено, что центр, в котором оказываются услуги по реабилитации и лечению инвалидов как в условиях амбулатории, так и дневного стационара и стационара, оснащен современным медицинским оборудованием. Во дворе здания проведены озеленительные работы, созданы условия для прогулок и отдыха больных на чистом воздухе.

    Ознакомившийся с центром глава государства дал соответствующие поручения и рекомендации.

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