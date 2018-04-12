Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания мечети "Гаджи Джавад"

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку состоялось открытие нового здания мечети "Гаджи Джавад".

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия.

Глава Исполнительной власти Ясамальского района Азиз Азизов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Напомним, что по поручению президента Азербайджана по адресу улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, 1 в Ясамальском районе было построено новое здание для мечети "Гаджи Джавад".