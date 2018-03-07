Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Управления статистики города Баку

7 марта, 2018 10:47

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие административного здания Управления статистики города Баку Государственного комитета статистики. Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии здания. Глава государства разрезал ленту в знак открытия здания, ознакомился с созданными здесь условиями. Председатель Государственного комитета статистики Таир Будагов проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной работе, созданных в здании условиях.