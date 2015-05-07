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    ​Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил

    Глава государства встретился с ветеранами

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие нового административного здания Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового административного здания.

    Глава государства перерезал ленту, символизирующую открытие административного здания. Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в здании. Затем глава государства встретился с ветеранами.

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