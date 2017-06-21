Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Наримановского районного суда

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ 21 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Наримановского районного суда.

Как сообщает Report, глава государства сначала осмотрел стенды, отражающие старое здание Наримановского районного суда, а также проекты современных зданий и комплексов судов, подготовленных в рамках осуществляемого министерством юстиции проекта "Передовые юридические услуги и современная судебная инфраструктура", финансируемого правительством Азербайджана совместно со Всемирным банком.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие нового административного здания Наримановского районного суда.

Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал президента Азербайджана о созданных в здании условиях.