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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Наримановского районного суда

    Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал Президента Азербайджана о созданных в здании условиях© President.az

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ 21 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Наримановского районного суда.

    Как сообщает Report, глава государства сначала осмотрел стенды, отражающие старое здание Наримановского районного суда, а также проекты современных зданий и комплексов судов, подготовленных в рамках осуществляемого министерством юстиции проекта "Передовые юридические услуги и современная судебная инфраструктура", финансируемого правительством Азербайджана совместно со Всемирным банком.

    Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие нового административного здания Наримановского районного суда.

    Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал президента Азербайджана о созданных в здании условиях.

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