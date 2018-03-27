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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Международного госпиталя Bona Dea в Баку

    Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в госпитале условиями

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Во вторник, 27 марта, на территории Низаминского района Баку состоялось открытие Международного госпиталя Bona Dea.

    Как сообщает Report, в открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

    Президент Азербайджана разрезал ленту, символизирующую открытие госпиталя.

    Главный исполнительный директор Международного госпиталя Bona Dea Фаиг Алиев и главный врач Муса Аббасов проинформировали главу государства и первую леди об этом медицинском учреждении.

    Было сообщено, что по медицинскому оборудованию и техническому снабжению госпиталь является одним из немногих в мире лечебных заведений, отвечающих самым современным стандартам в этой области.

    Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в госпитале условиями.

    Затем глава государства и первая леди встретились с коллективом госпиталя.

    В заключение было сделано фото на память.

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