Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии инфраструктурных объектов - ФОТО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии связующих путей на 4-6-километровом участке дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией и пешеходного перехода на Баиловском бульваре.

Как сообщает Report,министр транспорта Зия Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги. Было отмечено, что связующие пути и пешеходный переход построены Обществом с ограниченной ответственностью «Азвирт» по заказу Министерства транспорта. Общая протяженность дорог составляет 6630 метров. Некоторые дороги имеют четыре, а некоторые - пять полос движения. Ширина полос движения составляет 3,5 метра.

В ходе строительства дорог было проделано 125 тысяч квадратных метров асфальтовых и 730 тысяч квадратных метров земляных работ. В ходе строительных работ, проделанных на высоком уровне и в короткий срок, были использованы современные технологии. Новая дорога играет важную роль с точки зрения безопасного и беспрепятственного движения на этой территории. Она будет способствовать дальнейшему совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия построенного здесь нового подземного пешеходного перехода.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о технических параметрах перехода. Переход шириной 8, высотой – 4 и протяженностью 226 метров обеспечит безопасность людей на этой территории. Здесь сооружена специальная установка для удобного передвижения инвалидов. Подземный пешеходный переход имеет 4 выхода. В переходе установлено 8 эскалаторов. Строительство перехода обеспечивает безопасное движение горожан в направлении улицы Ахада Ягубова, Площади Государственного флага и Бибиэйбатской дороги.

Строительство подземных и надземных пешеходных переходов стало составной частью работы, проводимой в последние годы в столице в области модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры.