Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Абшеронского Олимпийского спортивного комплекса

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Абшеронского Олимпийского спортивного комплекса в городе Хырдалан.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие комплекса.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов подробно проинформировал главу государства о проведенной работе.

Aбшеронский Олимпийский спортивный комплекс построен на основании Распоряжения президента Ильхама Алиева "О мерах по строительству Олимпийских спортивных комплексов в Абшеронском и Агджабединском районах" от 27 мая 2011 года. Это 42-й по счету Олимпийский спортивный комплекс в нашей стране. Строительные работы проведены на самом высоком уровне.

После знакомства с комплексом президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Абшеронского района и спортсменами.

Трехкратный чемпион мира по борьбе Гаджи Алиев выразил признательность главе государства за большое внимание и заботу.