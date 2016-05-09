Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии по случаю 9 Мая - Дня Победы

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялась торжественная церемония по случаю 71-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

Встретившись с ветеранами, президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева поздравили их с Днем Победы.

Главе государстве были вручены памятные подарки.

Президент Азербайджана встретился с членами семьи дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, поздравил их с праздником Победы.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев возложил венок к памятнику дважды Герою Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову.

Глава государства сфотографировался на память с ветеранами Второй Мировой войны.

Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед Верховным главнокомандующим.

В церемонии приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.