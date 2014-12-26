Президент Ильхам Алиев принял участие на открытии мечети Гейдар в Баку

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось открытие мечети Гейдар.

Как сообщает Report, на церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены семьи.

Новая мечеть, построенная по распоряжению главы государства, охватывает площадь в 12 тыс. кв метров. Фасад мечети облицован специальными камнями в ширванско-абшеронском архитектурном стиле, насыщенность орнаментов создает на фасаде особую архитектурную гармонию. Здесь построены 4 минарета высотой 95 метров.

Отметим, что президент постоянно интересовался ходом строительных работ, периодически посещал территорию, давал соответствующие рекомендации.

Внутри мечети, общая площадь которой составляет 4200 кв. метров, также были использованы специальные элементы, по краям купола написаны аяты из Корана. Главный купол высотой 55 метров, и второй - 35 метров. Они придают внутреннему облику мечети особую красоту.

Затем Президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в церемонии по случаю открытия мечети Гейдара.



Церемония началась с прочтения аята из священного Корана.



Глава государства выступил на церемонии.



Выступление главы государства

-Ваше преосвященство, уважаемый шейх!

Уважаемые религиозные деятели, уважаемые гости, участники церемонии!

Сегодня очень знаменательный и исторический день в жизни нашей страны. Сегодня мы собрались на открытие самой крупной в Азербайджане мечети – мечети Гейдара. Сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ по этому случаю.

Для участия в этой церемонии сегодня со всех районов нашей страны сюда приехали верующие, общественные деятели, представители. Нашими гостями являются также муфтии Северного Кавказа. Сердечно приветствую их. Выражаю им признательность за то, что они приняли мое приглашение и участвуют в сегодняшней церемонии. Их участие в этой церемонии является еще одним подтверждением единства мусульман Кавказа.

Два года назад было издано соответствующие Распоряжение о строительстве этой мечети. В сентябре 2012 года началось ее строительство. Всего за два года было создано такое грандиозное произведение архитектуры. Во время строительства я неоднократно бывал здесь, интересовался ходом работ. Рад, что за короткое время мы смогли построить мечеть Гейдара. Эта территория была расширена, проложены новые дороги. С трех направлений к мечети проложены новые дороги, территория благоустроена, построен церемониальный зал.

Это действительно историческое событие, так как показывает силу, динамику развития Азербайджана, насколько мы привержены нашим национальным, религиозным традициям. Эта мечеть носит имя великого лидера Гейдара Алиева. И это естественно. Гейдар Алиев – великая личность. Он достойно служил азербайджанскому народу во все времена. Под его руководством еще в советское время – в 1970-1980-е годы в Азербайджане шел процесс большого развития. Азербайджан стал передовой республикой. Большой промышленный потенциал, созданный именно в те годы, служит сегодня успешному развитию Азербайджана. В те годы – в советский период - великий лидер уделял большое внимание национальным ценностям. Его деятельность в этой области получила высокую оценку народа. Гейдар Алиев всегда был привязан к своему народу, а его знаменитые слова «Я горжусь тем, что я - азербайджанец» указывают сегодня дорогу каждому азербайджанцу.

В период независимости великому лидеру принадлежат неоценимые заслуги перед народом. Гейдар Алиев первым ступил на путь, ведущий к независимости, еще до независимости. Именно по его инициативе еще в советское время в Нахчыване, на сессии Верховного Меджлиса Нахчывана, трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был утвержден как Государственный флаг. То есть вот те пути, которые вели нас к независимости.

После того как азербайджанский народ, оказав великому лидеру большое доверие, избрал его своим руководителем, ситуация в стране стала меняться к лучшему. Мы хорошо помним те годы. Первые годы независимости были очень тяжелыми для нашей страны. Под вопросом находилось, в целом, существование нашей страны как независимого государства. Экономический кризис, политический кризис, спад промышленного производства – страна, можно сказать, оказалась в парализованном состоянии. Кроме того, армянская оккупация, гражданская война сотрясали, разваливали Азербайджан. Азербайджанский народ, еще раз продемонстрировав свою мудрость, обратился к великому лидеру и пригласил его к власти, оказав Гейдару Алиеву большую поддержку, избрал его в 1993 году на пост Президента.

После этого в Азербайджане начался период стабильности и развития. Именно благодаря мировоззрению, взглядам, политическому умению великого лидера Азербайджан смог с честью, достойно преодолеть все тяжелые испытания. Намеченный им стратегический курс и сегодня остается неизменным. Великий лидер Гейдар Алиев определил стратегические цели Азербайджана по всем направлениям. Мы и сегодня стремимся к достижению данных целей и добились на этом пути больших успехов.

Вместе с тем, именно в результате деятельности Гейдара Алиева в те годы на здоровой основе были построены отношения между государством и религией. Он всегда отмечал, что, оставаясь верными своим национальным, религиозным обычаям и традициям, мы должны построить сильное государство. В этом и заключались его стратегические взгляды. Построение, формирование отношений между государством и религией – наш большой успех. Эта политика продолжается и сегодня.

При Гейдаре Алиеве в Азербайджане было построено более 500 мечетей. Сотни мечетей были отремонтированы. Великий лидер совершил молитву внутри священной Каабы. Я рад, что мне тоже посчастливилось сделать это. То есть внимание, которое уделялось в те годы национальным, религиозным ценностям, и намеченное в то время направление служило укреплению сегодняшнего Азербайджана, так как сегодня у нас есть сильная экономика. Прочны и наши политические устои. А главное, в обществе есть единый подход, единая позиция в связи с развитием нашей страны. Позитивна общественно-политическая ситуация, и большую роль в этом, конечно, играют отношения между государством и религией.

Словом, великому лидеру принадлежат несравненные, неоценимые заслуги перед азербайджанским народом. Азербайджанский народ всегда хранит в своем сердце любовь к памяти великого лидера. Мы же – его последователи - идем по проложенному им пути и еще больше укрепляем нашу страну, продолжаем намеченную им политическую линию.

Азербайджан сегодня является наиболее динамично развивающейся страной мира. Политика Гейдара Алиева сегодня живет в Азербайджане, укрепляется, обогащается новыми формами. В Азербайджане господствует прекрасная общественно-политическая обстановка, единство между народом и властью является прочным, нерушимым. В основе этого единства лежит поддержка народом нашей политики. Наша же политика опирается на национальные интересы. Интересы азербайджанского народа для нас превыше всего.

В экономической сфере Азербайджан смог добиться самых больших в мире успехов. Это отмечают все авторитетные международные структуры. Экономическое развитие, экономические реформы, решение социальных вопросов, проявляемое к людям внимание, развитие регионов – все это реальность. Как я уже отметил, наши соотечественники, присутствующие сегодня на церемонии открытия этой мечети, представляют все районы Азербайджана. Они, проживающие там люди, хорошо видят, какие новые возможности эти изменения открывают для народа, какое удобство приносят. Инфраструктурные проекты, социальные проекты, экономическое развитие, ликвидация бедности, безработицы – все это реалии Азербайджана.

Всего этого мы добились в не очень-то простой международной обстановке. В настоящее время мир переживает уже второй этап финансово-экономического кризиса. Но я всегда говорил, что Азербайджан – это остров стабильности. Мы защищаем и будем защищать Азербайджан от всех бед. Азербайджанский народ должен жить в условиях безопасности, благосостояния. Мы защищаем безопасность, обеспечиваем динамичное развитие нашей страны, таким образом, еще раз демонстрируя своей работой, своим делом приверженность пути великого лидера.

Азербайджан сегодня может сказать свое слово в мире. Наш международный авторитет с каждым днем укрепляется. Абсолютное большинство членов мирового сообщества поддерживают Азербайджан, выражая эту поддержку в отданных за нас голосах. Азербайджан утвердился в мире как надежный партнер. Работа, проводимая Азербайджаном для регионального развития, играет решающую роль. Региональная безопасность, сотрудничество, решение региональных вопросов – эта наш вклад в общее дело в этом регионе.

Словом, общественно-политическая ситуация стабильна, имеющиеся в стране проблемы находят решение. Наши международные позиции достаточно прочны, а экономические устои сегодня проявляют себя. Даже любые негативные факты, переживаемые сегодня в мире, регионе, по соседству не влияют на Азербайджан. И не потому что мы изолировались. Напротив, мы открыты миру. А потому, что проводимая в Азербайджане политика опирается на национальные интересы. В странах, где политика опирается на национальные интересы, будет и стабильность, и развитие. Я неоднократно говорил, хочу повторить и в этой прекрасной мечети, носящей имя великого лидера, что Азербайджан идет по пути независимости, проводит независимую политику, сам решает свои вопросы. Для меня, как для Президента, главная задача – это оправдать доверие народа, служить народу. Я неоднократно призывал к этому всех государственных чиновников, давал им свои указания. Я говорил: Все мы во главе с Президентом являемся служителями народа. В этом заключается наша задача.

В Азербайджане обеспечиваются все свободы – свобода печати, свобода слова, свобода собраний, свобода совести. В Азербайджане полностью обеспечиваются все религиозные свободы. Эта сфера, как мне кажется, представляет огромное значение в нашем общем развитии. В Азербайджане полностью обеспечивается свобода вероисповедания.

За последние 11 лет в Азербайджане было построено или отремонтировано около 250 мечетей. К ним относятся Бибиэйбатская мечеть, мечети Тазапир, Аждарбека, построенная в 743 году Шамахинская мечеть, представляющие огромную ценность для нашего народа. В настоящее время ведутся ремонтно-реставрационные работы в религиозном, историческом, культурном центре Имамзаде. Сегодня открывается самая большая в нашей стране грандиозная, величественная мечеть Гейдара. Храмы других религий в Азербайджане строятся, ремонтируются, в том числе за счет государственных средств. Должен также отметить, что эта мечеть построена на государственные средства, равно, как государство оказало свою поддержку в строительстве и ремонте русской православной, католической, албанской церквей. В Азербайджане строятся, ремонтируются синагоги. То есть в Азербайджане накоплен уникальный опыт в этой области. Это естественно для нас, так как это – нормальный образ жизни для нас, нашего общества. В то же время – это наша государственная политика. Эти два фактора и создают ту самую позитивную атмосферу. С одной стороны, пожелания, заказы, исходящие от общества, а с другой - наша государственная политика.

В Азербайджане полностью обеспечена безопасность. Общественный климат позитивный. Здесь особое место занимают отношения государство-религия и межрелигиозные отношения. Так сегодня, так будет и завтра. В Азербайджане представители всех народов, всех конфессий и религий живут и будут жить как одна семья. Никогда в нашей стране не было, и не будет никакого противостояния на религиозной почве. Не должно быть, и даже нет никакого непонимания. Мы идем этим путем и демонстрируем его всему миру.

Сегодня звучат различные мысли и версии о диалоге между цивилизациями. Ученые, журналисты, общественные деятели и даже политики порой не очень-то позитивно смотрят, подходят к будущему этих отношений. Я очень сожалею об этом. Пусть они наблюдают, изучают опыт Азербайджана. Посмотрят, как в одной стране представители всех религий могут жить в атмосфере доброжелательности, обеспечиваются права всех наций. Как мы сумели добиться этого? Иногда зарубежные гости спрашивают меня об этом. Чтобы объяснить это, понадобится несколько дней. Так как, повторяю, это - наша государственная политика. В то же время так было на протяжении истории. И Азербайджан, и общество, видя эту прекрасную картину, вносят свой вклад в то, чтобы этот процесс постоянно продолжался.

В то же время сегодня мы вносим свой ценный вклад в укрепление межрелигиозного диалога на международной арене. Не случайно именно Азербайджан стал одним из мировых центров мультикультурализма. Проводимые в нашей стране международные мероприятия, диалоги, межкультурный диалог, гуманитарный форум, саммиты религиозных лидеров мира – все это реалии сегодняшнего Азербайджана. Мы стремимся к тому, чтобы проведением этих мероприятий внести вклад в наше общее дело, чтобы и в мире никогда не было непонимания и противостояний на религиозной почве. К сожалению, во многих случаях мы видим противоположную картину. На Ближнем Востоке, в Европе, других регионах происходят войны, конфликты, кровавые столкновения из-за религиозного фактора. Это, конечно же, очень беспокоит нас. Повторяю, я надеюсь, что Азербайджан, делясь своим позитивным опытом с другими странами, вносит и будет вносить огромный вклад в общечеловеческие ценности.

Хочу еще раз сказать, что мы в Азербайджане решаем все вопросы последовательно и целенаправленно. Источником нашей политики является азербайджанский народ. Власти Азербайджана претворяют в жизнь желания азербайджанского народа. Мы и впредь будем идти этим путем. Уверен, что все стоящие перед страной задачи будут успешно решены. В том числе, найдет свое решение самая болезненная проблема – армяно-азербайджанская, нагорно-карабахская проблема, Азербайджан восстановит свою территориальную целостность.

Сегодня сильная Азербайджанская армия, сильная азербайджанская экономика, наши международные позиции позволяют, чтобы мы добились желаемого в этом направлении. Это наше право. У нас справедливые требования. Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность. Мы хотим, чтобы азербайджанцы жили на всех исторических азербайджанских землях, в Нагорном Карабахе, на других оккупированных землях. Наступит время, когда азербайджанцы будут жить и на наших исторических землях – в Иреванском ханстве, Гейчинском и Зангезурском махалах. Поэтому мы должны работать, трудиться еще активнее, каждый гражданин должен на своем месте вносить вклад в наше общее дело. Я полностью уверен в том, что наступит день, когда мы восстановим Шушинскую мечеть, Агдамскую мечеть, все другие мечети Азербайджана, разрушенные в настоящее время армянскими вандалами, совершим там совместную молитву. Мы восстановим территориальную целостность нашей страны.

Я хочу еще раз сердечно поздравить вас и весь азербайджанский народ с историческим событием – открытием мечети Гейдара. Приближаются День солидарности азербайджанцев мира и праздник Нового года. Хочу поздравить весь азербайджанский народ с этими праздниками. Желаю азербайджанскому народу мира, благополучия и прогресса. Спасибо.

Затем председатель Координационного совета муфтиев Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесии Российской Федерации Исмаил БЕРДЫЕВ сказал:

-Уважаемые господин Президент, Мехрибан ханум!

Уважаемый шейх, уважаемые коллеги, муфтии, братья и сестры!

Сегодня действительно праздничный день у вас. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас с прошедшим днем рождения. Мечеть действительно очень красивая. Я не ожидал. Это превзошло все ожидания. Такое фундаментальное здание и в то же время она будто воздушная, как будто кружевная. Как такое сделать? Я такого не видел нигде.

Действительно человек, чьим именем Вы ее назвали, заслуживает того. Мы еще в советское время им гордились, когда он был в Политбюро ЦК КПСС на вершине власти, Герой Социалистического Труда. Мы все гордились, что мусульманин представлен там.

Говоря о трудностях, с которыми столкнулся Азербайджан во времена «перестройки», Исмаил Бердыев сказал:

-Какая страшная была война. Сколько было шехидов, которым надо было читать молитвы за упокой души. День и ночь он стоял. Вы все это выстояли.

Всевышний в Коране говорит: «После трудностей дается и легкость». Так вот, поистине, те трудности прошли. В то время народ позвал Гейдара Алиевича. Он пришел. Мудрейший человек, он потихоньку все это начал делать. Мы все это прекрасно видели. Его мудрость была в том, что он первым начал говорить, что Азербайджан – это свободное государство. Он гордился своей национальностью, своим народом и достиг поистине фантастических успехов. Вы, видя все это, были вместе с ним. Говорят же, плод далеко не падает от дерева. Вы продолжаете все это делать. Дай, Аллах, Вам силы и здоровья и впредь продолжать.

Когда бываю здесь, то говорю шейху: вы – счастливый народ. Иметь такого человека во главе – это очень большое счастье. Так, я шейху всегда говорю, какой вы счастливый человек, имеете такого Президента.

Глава Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр в своем выступлении сказал:



-Möhtərəm cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanım!

Hörmətli şeyx həzrətləri, hörmətli muftilər!

Уважаемые религиозные деятели, дамы и господа!

Сегодня много говорится о нашем общенациональном лидере Гейдаре Алиеве. Действительно современный Азербайджан – это авторский проект Гейдара Алиева. Это и мудрый политик, опытный администратор, талантливый гениальный экономист. Господин Президент отметил в своем выступлении то, что одним из важнейших событий в жизни Гейдара Алиева было посещение Мекки и молитва в Каабе. Конечно, молитвы не только о своей семье, о себе, но и о своем народе, о своей стране.

Надо сказать, что эта деятельность Гейдара Алиева проявлялась еще в советские времена. Гейдар Алиев прекрасно понимал значение и место религии в жизни народа, в жизни общества. Я вспоминаю старых священнослужителей, которые говорили о том, что в Азербайджане немножко другая религиозная жизнь, не такая как во всем Советском Союзе.

Как известно, в Советском Союзе идеология была атеистическая, но здесь к священнослужителям относились с уважением, с вниманием. И по воспоминаниям одного из священнослужителей того времени, здесь не было тех жестких условий, которые были созданы для религиозных деятелей на территории всего Советского Союза. Поэтому, конечно, как дань благодарности верующих людей, народа Азербайджана и воздвигнута эта замечательная мечеть.

Подчеркнув, что в последние годы в Азербайджане было построено много новых мечетей, в Бибиэйбатской мечети и шамахинской Джума-мечети проведены реставрация и реконструкция, Александр сказал:

-Это первая мечеть такого типа. Потому что старые мечети восстанавливаются, реставрируются, а это то, что востребовано современным обществом.

Но это не только дань памяти Гейдара Алиева, это и будущее Азербайджана.

Большое спасибо Вам, господин Президент, за такой подарок городу, народу.

Председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Мелих Евдаев сказал:



-Уважаемый Президент!

Ваше преосвященство шейх!

Уважаемая Мехрибан ханум!

(читает стихи)

Да, великий лидер обрел бессмертие. Великий лидер оставил Вам в наследство большую сокровищницу. Свои идеи, свои желания, свои намерения великий лидер сохранил для Вас как большую сокровищницу. Но, прежде всего, он оставил Вам свое чистое, высокое имя.

Слава Всевышнему, Вы, уважаемый господин Президент, не растрачиваете эту сокровищницу, а своими делами или желаниями приумножаете ее. Своими огромными заслугами перед этим народом и нацией Вы обогащаете эту сокровищницу. Это и есть бессмертие.

Милих Евдаев сказал, что идущее в Азербайджане развитие вызывает чувство раздражения у некоторых мировых кругов, но, несмотря на это, наша страна успешно движется по пути прогресса:

-Внутренняя и внешняя политика Президента Азербайджана опирается на народ, нацию, государство, все живущие в этом государстве народы. Поскольку Вы являетесь Президентом как Азербайджана, так и каждого азербайджанского гражданина. Вы не являетесь недоступным Президентом, поскольку Вы доступный для общения Президент. Поэтому я желаю Вам, Вашей семье, всему азербайджанскому народу спокойствия, добрых дней и счастья.

(читает стихи)

Поэтому я в своем коротком выступлении желаю Вам и всему азербайджанскому народу, чтобы Всевышний сделал ваш путь успешным, взор – светлым, хлеб – теплым, воду – прохладной, тело – сильным. С Богом.

Затем Полномочный представитель Управления мусульман Кавказа в Российской Федерации Шафик Пшихачев сказал:



-Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!

Ваше высокопревосходительство, господин Президент!

Ваше высокосвятейшество, дорогой наш аксакал, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде!

Уважаемая Мехрибан ханум!

Дорогие мои коллеги, дорогие друзья!

Действительно, сегодняшний день – прекрасный, чудесный день и самый большой праздник не только для мусульманского сообщества нашего братского азербайджанского народа, но и всего мусульманского сообщества.

Я молю Всевышнего, чтобы снизошла милость Его на Вас, на всю Вашу семью, господин Президент. Ибо Пророк, посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что «Тот, кто построил мечеть ради служения Всевышнему Аллаху, тому Аллах построит дом в Раю». Я молю Всевышнего Аллаха, чтобы Вы на земле еще долго радовали свой народ, любимый Вами народ.

Господин Президент, мы становимся сегодня свидетелями и участниками беспрецедентных явлений на территории Азербайджанской Республики, у братского народа, который опровергает в корне все теории межцивилизационных столкновений, все деяния тех, кто сталкивает на религиозной основе, на этнической основе друг с другом членов одного общества, одного этноса, одной конфессиональной традиции. Вопреки всему, вопреки тому, что в мировом сообществе ухудшаются взаимоотношения друг с другом, между разными этносами и различными конфессиональными группами. Хвала Аллаху, Господу Миров за то, что на территории Вашей республики царит мир, согласие и взаимопонимание. Действительно, никто не может опровергнуть того, что основу этого мира заложил национальный лидер Гейдара Алиевич Алиев.

Сегодня Вы, народ Азербайджана следуют этой ценной основе. И Ваше служение, и служение шейх уль-ислама – это служение народу, служение, которое благословляет Всевышний Аллах, и это социальное служение своему народу, социальное служение своей стране, своей любимой Родине не может быть не понято народом.

Подчеркнув неоценимые заслуги великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом, Шафик Пшихачев сказал:

-Я выражаю огромную благодарность азербайджанскому народу, который понимая все это, следует великим заветам общенационального лидера Гейдара Алиевича Алиева. Порой сердце радуется - настолько здесь пребывание комфортно, приятно, и я молю Всевышнего Аллаха, чтобы он помог азербайджанскому народу, помог Вам, господин Президент, а также дорогому нашему шейх уль-исламу, Вашей семье, всей Вашей команде сохранить ту чистоту взаимоотношений, взаимопонимания с вашим народом, со всеми народами Азербайджанской Республики. Сохранить то, что сегодня имеется, и приумножать. Почему? Потому что, приезжая каждый раз в Баку, в Азербайджан, удивляешься, тому, что здесь все самое лучшее приумножается, все движется вперед, все развивается в удивительном темпе, которого нигде нет.

Силы Вам, здоровья, а народу мудрости.

Начав выступление с чтения молитвы, председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр ПАШАЗАДЕ сказал:



- Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев!

Уважаемая Мехрибан ханум!

Лейла ханум!

очаг Гейдара Алиева!

Уважаемые муфтии, религиозные деятели!

Дорогие участники, сегодня для нас очень большой и святой день. У этой святости есть несколько факторов. Это от Аллаха. То есть выбор этого дня не случаен. Сегодня пятница, ниспосланная нам Пророком. Это дорогая пятница для всех мусульман. Во-вторых, начало месяца Рабиул-аввель, день Мовлуда, день рождения Пророка.

День, в который мы открыли мечеть, носящую имя великого лидера Гейдара Алиева, - один из священных для меня. Его душа здесь, да упокоит Всевышний его душу, Иншаллах!

Выступления предыдущих ораторов произвели на меня большое впечатление. Сегодня я снова ощутил в своей жизни великого лидера. Я думал, что осознал его. Но с годами вижу, что величие этого гениального человека еще выше. Хотя этот человек ушел из жизни, его высказывания, оставленная школа государственности, его политика, отношение к духовности, любовь к народу, земле настолько велика, что сложно выразить ее словами. Гейдар Алиев был очень великим человеком. Могу сказать, что Всевышний послал его нам как пример, как подарок. Я сожалею, что некоторые люди не понимают этого. Если бы не было Гейдара Алиева, может, не было бы сегодня и независимого Азербайджана.

После того, как Гейдар Алиев вернулся в Баку, он сразу посетил мечеть Тезепир. Как раз в эти дни. Он призвал весь народ объединиться во имя Аллаха в день Мовлуда Пророка. Есть много учреждений, носящих имя Гейдара Алиева. Но у него есть право на то, чтобы эта мечеть носила его имя. Это было желанием, чаянием народа. Эта мечеть действительно достойна имени великого лидера.

Уважаемый господин Президент, Вы вспомнили дом Каабы. Когда мы вместе с уважаемым Гейдаром Алиевым совершали намаз в доме Каабы, великий лидер молился только за народ, Родину, землю, шехидов. Уважаемый Президент, мы с Вами тоже были в Мекке. Мехрибан ханум тоже была там. Вы тоже молились за наш народ, Родину, землю, скорейшее освобождение карабахских земель, за наших шехидов. Несколько лет назад Вы дали слово в доме Каабы: «Я построю мечеть». Молитвы в доме Каабы сбылись, и была построена мечеть в честь Гейдара Алиева. Я верю, молитвы, прочитанные в ней о Карабахе и наших шехидах также осуществятся. Я верю в это. Ведь эти молитвы были прочитаны в доме Каабы.

Я был на многих встречах с уважаемым Гейдаром Алиевым, мы беседовали. Помню, было 50-летие ООН, мы возвращались из Нью-Йорка. У меня в руках был Коран, я читал Коран. Покойный Гейдар Алиев сказал мне: «Почитай немного из Корана и переведи мне, о чем там сказано. Там есть аят, в котором Всевышний повелевает: «Некоторые иноверцы, нежелающие, сомневающиеся в правде и истине, хотят потушить свечу, зажженную Аллахом. Хотят задуть ее. Говорит, я зажег эту свечу, ты не сможешь задуть ее». Потом он сказал: «Это очень подействовало на меня».

Действительно, поскольку многие люди не видели зарубежных стран, они не ценят Азербайджан. Азербайджан сегодня воистину рай. Посмотрите, все мусульманские страны разрушены, воюют, существует религиозная дискриминация. Сегодня нигде не встретишь, чтобы евреи, христиане, католики – все религиозные деятели собрались в одной мечети, как здесь. Такое возможно только в Азербайджане. Потому что основа этого была заложена господином Гейдаром Алиевым. Господин Гейдар Алиев призывал нас к толерантности, братству, межрелигиозному диалогу и взаимному уважению и научил нас этому. Я очень рад, что господин Ильхам Алиев, его семья сегодня продолжают это.

Уважаемый господин Ильхам Алиев, в период президентских выборов тысячи верующих, молившихся в доме Каабы, проголосовали за свое будущее, единство Азербайджана и за Вас. Они радовались и молились за Вашу победу. Всевышний хранит Вас, над Вами его взоры и благодать. Я прошу Аллаха, иншаллах, чтобы он никогда не лишал Вас этой благодати.

Нет дня, чтобы я не вспомнил как брата уважаемого Гейдара Алиева и Зарифу ханум. Поверьте, каждую ночь перед сном я вспоминаю мать и отца, и Гейдара Алиева, и Зарифу ханум. Да упокоит Аллах их души!

Моя сегодняшняя речь была в другом аспекте. В этот период сбываются молитвы. Я желаю, - в прошлый раз я это тоже говорил, что у Вас прекрасные внуки, которых Вы очень любите, - Мехрибан ханум, иншаллах, пусть Всевышний подарит Вам внука от сына.

Уважаемый господин Ильхам Алиев, я говорил Вам, иногда Вы предпринимаете такие решительные шаги, которых никто не ожидает. Вы пригрозили пальцем в Совете Европы. Это не каждый сможет. Но Вы сделали это. Ведь Вы сын Гейдара, и мы должны гордиться этим. Азербайджанский народ гордится Вами.

Я, как шейх уль-ислам, молюсь за Вас, за азербайджанский народ в этом, созданном Вами прекрасном пространстве. 95-метровые минареты в мечети, конечно же, возведены по Вашему желанию. Пусть Всевышний еще больше возвысит Вас и Вашу семью. Пусть Всевышний сделает счастливым наравне с Вами весь азербайджанский народ. Иншаллах, Всевышний приведет нас к скорейшему освобождению наших земель. Вы проделали большую работу, строятся и ремонтируются мечети, синагоги, церкви. Воистину, мир должен учиться у нас. Созданные Вами школа мультикультурализма, центр толерантности сегодня действуют и, иншаллах, наша независимость и Азербайджан вечны. Потому что его основа создана великим лидером Гейдаром Алиевым, и, иншаллах, это будет необратимым.

Сердце мое переполнено, у меня много слов. Но я доведу это до Вас душой, в молитвах. Иншаллах, я всегда буду молиться за Вас. Сегодня души Гейдара Алиева, Зарифы ханум здесь, слышат нас. Ведь души никогда не умирают, они живут. Я хотел бы вспомнить всех шехидов и покинувших этот мир, особенно великого лидера и прочитать фатиху за его душу, душу Зарифы ханум, всех шехидов.

Завершивший после фатихи свое выступление шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сказал:

- Еще раз поздравляю. Эта новая мечеть, иншаллах, принесет пользу всему нашему народу.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с религиозными деятелями республик Северного Кавказа, принявшими участие в церемонии.

Затем Президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены семьи прибыли в Аллею почетного захоронения.

Глава государства посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и возложил к ней цветы.

Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Была почтена память известного общественного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.