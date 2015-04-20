​Президент Ильхам Алиев принял участие на церемонии открытия Бакинского дворца водных видов спорта

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ 20 апреля состоялось открытие Бакинского дворца водных видов спорта. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев и его супруга, председатель Организационного комитета первых Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиева приняли участие на церемонии открытия дворца.

Глава государства разрезал ленту в знак официального открытия Дворца водных видов спорта.

Президент Ильхам Алиев и его супруга ознакомились с условиями, созданными во Дворце водных видов спорта.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов проинформировал Президента Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву о проделанной работе.