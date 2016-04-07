​Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа.

Как сообщает Report, отметив значение проведения в Баку первой встречи министров иностранных дел Ирана, России и Азербайджана, глава государства выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча откроет новую страницу в истории регионального сотрудничества, внесет вклад в дело укрепления мира и стабильности в регионе.

Касаясь того, что в ходе визита в нашу страну министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа будут еще раз рассмотрены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в области политики, экономики, безопасности, энергетики, транспорта, борьбы с терроризмом и др., президент Ильхам Алиев подчеркнул, что мнения обеих сторон в этих сферах совпадают, отметил, что визит создал хорошую возможность для проведения обмена мнениями по ряду тем, охватывающих наши двусторонние связи. Глава государства с удовлетворением вспомнил свой последний визит в Иран, сообщил, что в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани еще раз выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время визита. Отметив, что в рамках визита была достигнута договоренность по ряду вопросов, подписано большое количество документов, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это создало новые возможности для развития сотрудничества между нашими странами, и оценил этот визит как исторический. Выразив удовлетворение высочайшим уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, глава государства сказал, что наша страна заинтересована в дальнейшем развитии связей, выразил уверенность в том, что поставленные цели будут достигнуты. Президент Ильхам Алиев отметил, что обе страны в рамках международных организаций постоянно поддерживают друг друга.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф передал главе государства приветствия президента Хасана Рухани. Вспомнив визит президента Ильхама Алиева в Иран, Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что этот визит внес исторический вклад в дальнейшее развитие связей между странами. Министр иностранных дел Ирана отметил значение формата трехстороннего сотрудничества, реализуемого по инициативе Азербайджана, на основе договоренности президентов Азербайджана, Ирана и России. Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что с азербайджанским и российским коллегами уже начаты обсуждения по различным сферам сотрудничества, подчеркнул, что имеются хорошие возможности для взаимодействия между Азербайджаном и Ираном в области транзитных и таможенных вопросов, борьбы с экстремизмом, а также туризма, культуры и др. Мохаммад Джавад Зариф отметил, что этот трехсторонний формат создает историческую возможность для расширения двусторонних отношений Ирана как с Азербайджаном, так и с Россией, а также для развития трехстороннего сотрудничества между странами.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани за его приветствия, просил передать и его приветствия президенту Ирана.