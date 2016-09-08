Президент Ильхам Алиев прибыл в Гусар

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, завершив поездку в Хачмаз, прибыл в Гусар.

Как сообщает Report, глава государства посетил воздвигнутый в центре города памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложил цветы к его подножию.

Глава Исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов проинформировал президента Ильхама Алиева о работе по благоустройству и созиданию, проведенной на территории, прилегающей к памятнику. Было сообщено, что это место является одним из любимых мест отдыха жителей и гостей района.