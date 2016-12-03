Президент Ильхам Алиев прибыл в Агдамский район

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, завершив поездку в Тертер, прибыли в Агдамский район.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства и его супруга возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в поселке Гузанлы Агдамского района.

Глава Исполнительной власти Агдамского района Рагуб Мамедов проинформировал президента Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву о работе, проведенной в районе за последнее время, реализованных проектах.