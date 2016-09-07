Президент Ильхам Алиев поздравил профессора Адилю Намазову с юбилеем

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, профессора Адилю Намазову с юбилеем.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного послания говорится:

"Уважаемая Адиля ханум!

Сердечно поздравляю Вас – видного представителя азербайджанской медицинской науки и образования с 90-летним юбилеем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в делах.

В течение более чем 60 лет, органически связав науку, медицину и образование, Вы добились больших успехов как ученый и педагог, а также как врач, стоящий на страже здоровья детей. Своей благородной деятельностью Вы на протяжении многих лет играли неоценимую роль в развитии детской медицины в Азербайджане. Многочисленными исследованиями Вы снискали большое уважение в нашей стране и за рубежом.

Таким ученым, как Вы, безусловно, принадлежат большие заслуги в формировании Азербайджанского медицинского университета как авторитетного центра в области медицины и здравоохранения. Принимая непосредственное участие в воспитании многих поколений врачей-педиатров, Вы всегда вносили достойный вклад в процесс подготовки высококвалифицированных кадров. Тысячи людей, стоящих на страже здоровья детей в Азербайджане, с чувством большой гордости вспоминают, что когда-то были Вашими студентами. Заслуживают одобрения также Ваша гражданская позиция и активная общественная деятельность.

Сегодня в почтенном возрасте Вы вновь мобилизуете свой богатый опыт и высокий научный потенциал во имя развития нашего здравоохранения. Надеюсь, что Вы и впредь будете прикладывать все силы и умения для охраны здоровья людей".