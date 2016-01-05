Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас, а также всю христианскую общину Азербайджана со священным Рождеством, в этот радостный день передаю вам самые сердечные пожелания.

В Азербайджане, известном сегодня в мире как образец толерантности, место диалога между цивилизациями и культурами, на протяжении всей истории религии существовали в условиях мира, спокойствия, взаимного уважения и доверия, отдельные народы и этнические общины, являющиеся представителями различных культур, сплотившись вокруг идеологии азербайджанства, демонстрировали общую любовь к Родине, нерушимое единство и солидарность.

Сохранение в нашем обществе этно-культурного разнообразия, поддержка и поощрение мультикультурализма является одной из важнейших целей государственной политики, осуществляемой нами на современном этапе. Проживающим в нашей стране различным народам обеспечены демократические условия для сохранения национально-культурных ценностей, вероисповедания, обычаев и традиций, развития языка и культуры. С чувством удовлетворения хочу отметить, что исповедующие христианство наши соотечественники, являющиеся сегодня неотъемлемыми членами общества, внося достойный вклад в межнациональные и межрелигиозные отношения, принимают непосредственное участие во всех сферах общественно-политической жизни.

Дорогие друзья!

Рождество, ознаменованное священным рождением Иисуса Христа и ежегодно с особым воодушевлением отмечаемое в Азербайджане, олицетворяет обновление, спокойствие, торжество чувства милосердия. Пусть этот радостный день принесет вашим семьям счастья, а вашим домам - изобилия.

С праздником!"