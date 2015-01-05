​Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана. Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и всю христианскую общину Азербайджана с благословенным рождением Иисуса Христа – священным праздником Рождества, передаю каждому из вас самые добрые пожелания.

На протяжении всей истории представители различных народов и религий жили в Азербайджане в условиях взаимопонимания и уважения, в атмосфере благополучия, дружбы и братства. Неслучайно Азербайджан признается в мире как пример образцовой толерантности, пространство диалога между цивилизациями и культурами, страна, обладающая богатыми мультикультуральными традициями. Сохранение и дальнейшее развитие сегодня национально-исторического наследия, этнокультурного разнообразия является одним из важнейших направлений осуществляемой в Азербайджане государственной политики.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что представители отдельных народов и религий, в том числе и наши соотечественники православной веры, тесно сплотившись вокруг идеологии азербайджанства, принимают непосредственное и активное участие в защите нашей территориальной целостности, строительстве гражданского общества, большой созидательной работе, проводимой во имя развития и прогресса нашей республики.

Рождество, олицетворяющее обновление, согласие и благополучие, ежегодно торжественно и с большим воодушевлением отмечается в нашей стране христианской общиной. В этот радостный день еще раз передаю вам праздничные поздравления, желаю вашим семьям счастья и благополучия.

С праздником!".