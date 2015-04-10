Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана со священным праздником Пасхи

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана со священным праздником Пасхи. Как отмечает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Пасхи, передаю каждому из Вас пожелания счастья, здоровья и благополучия.

В Азербайджане, где оберегаются высокие морально-нравственные ценности и традиции толерантности, представители различных народов и религий на протяжении столетий живут как одна семья в условиях мира и спокойствия, в атмосфере взаимного уважения и доверия, сохраняют свою культурно-этническую самобытность, язык и культуру. Как это было исторически, Азербайджан и сегодня является родиной для каждого живущего здесь человека, независимо от его языка, религии и этнической принадлежности.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что все национальные и религиозные меньшинства нашей страны, в том числе православные христиане, занимающие свое место в азербайджанском обществе, внося достойный вклад в межнациональные и межрелигиозные отношения, строительство гражданского общества, активно участвуют во всех сферах нашей общественно-политической и социально-культурной жизни.

Приходящийся на прекрасные весенние дни праздник Пасхи олицетворяет доброжелательность, солидарность, чувства милосердия и сострадания. В этот светлый день еще раз желаю Вам прекрасного праздничного настроения, вашим семьям – радости и благополучия.

С праздником!"