Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и всю христианскую общину Азербайджана со священной Пасхой, желаю вам здоровья, счастья и благополучия.

Праздник Пасхи, который отмечается в замечательные весенние дни, является одним из знаменательных дней, вселяющих в людей прекрасное настроение и оптимизм, повышающих чувства милосердия и сострадания, служащих утверждению принципов доброжелательности и солидарности в обществе. Этот праздник широко отмечается в Азербайджане, где различные религиозные конфессии веками мирно сосуществовали в условиях взаимного доверия и спокойствия. Наши соотечественники-христиане свободно отправляют свои религиозные культы и обряды в атмосфере сформировавшейся в нашей стране этно-религиозной толерантности.

Проживающие в Азербайджане представители христианской общины, принимая активное участие в общественно-политической, экономической, культурно-духовной жизни нашей страны, вносят достойный вклад в ее всестороннее развитие. Сформировавшиеся в Азербайджанской Республике образцовые отношения между государством и религией предоставляют христианской общине, как и всем слоям общества, возможность по достоинству использовать свои религиозно-духовные ценности.

Пасха – символ спокойствия, чувств единства и равенства. Пусть этот светлый праздник подарит всем вам хорошее настроение, а вашим семьям – благополучие и радость.

С праздником!".