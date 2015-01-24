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    Ильхам Алиев поздравил народ Индии

    Глава государства направил поздравительное письмо президенту индии

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Индии Пранаба Мукерджи с национальным праздником.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и весь ваш народ с национальным праздником Республики Индия – Днем Республики.

    Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути сохранения и дальнейшего развития добрых традиций отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индией.

    В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Индии – благополучия и прогресса".

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