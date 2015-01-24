Ильхам Алиев поздравил народ Индии

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Индии Пранаба Мукерджи с национальным праздником.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и весь ваш народ с национальным праздником Республики Индия – Днем Республики.

Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути сохранения и дальнейшего развития добрых традиций отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индией.

В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Индии – благополучия и прогресса".