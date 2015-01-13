Президент Ильхам Алиев посетил Сумгайыт

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Сумгайыте.

Как сообщает Report, президент посетил установленный в центре города памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложил цветы.

Затем глава государства ознакомился с проводимыми в городском парке культуры и отдыха имени Насими работами по благоустройству. Было отмечено о проведении работ по благоустройству на территории близ расположенной в парке Аллеи шехидов, а также возведении памятников "20 Января" и "Ходжалы".

Затем президент принял участие на открытии Сумгайытской текстильной фабрики. Глава государства запустил фабрику, проследил за производственным процессом и ознакомился с готовой продукцией.

Ильхам Алиев поздравил коллектив по случаю открытия фабрики.

В рамках визита в Сумгайыт глава государства участвовал также в открытии Дома молодежи.

Президент разрезал символическую ленту открытия, ознакомился с созданными здесь условиями.

Затем Ильхам Алиев поинтересовался условиями, созданными в построенном в городе "Зеленом театре".

Глава государства принял также участие в открытии оснащенного современными технологиями бетонного завода и запустил предприятие. Было отмечено, что на заводе с объемом годовой продукции в 140 тыс. метров бетонных труб различного диаметра и 500 тыс. кв метров бетонных плит для укладки полов, применены современнейшие технологии. По объему оборудования данный завод, состоящий из семи производственных областей, является не имеющим аналога самым крупным предприятием в Восточной Европе.