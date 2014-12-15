​Президент Ильхам Алиев посетил Сабирабадский район

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Сабирабадский район. Как сообщает Report, глава государства принял участие на открытии ряда инфраструктур и объектов социального профиля.

В начале глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на центральной площади города Сабирабад.

Глава исполнительной власти района Назим Исмайлов проинформировал президента Ильхама Алиева о проводимых на площади работах по благоустройству. Затем глава государства принял участие на открытии автомобильной дороги Низами-Алилембейли-Азадкенд-Сарханбейли.