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    ​Президент Ильхам Алиев посетил Сабирабадский район

    Глава государства принял участие на открытии автомобильной дороги

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Сабирабадский район. Как сообщает Report, глава государства принял участие на открытии ряда инфраструктур и объектов социального профиля.

    В начале глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на центральной площади города Сабирабад.

    Глава исполнительной власти района Назим Исмайлов проинформировал президента Ильхама Алиева о проводимых на площади работах по благоустройству. Затем глава государства принял участие на открытии автомобильной дороги Низами-Алилембейли-Азадкенд-Сарханбейли. 

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