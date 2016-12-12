Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе со своей семьей посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в церемонии участвовали депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компаний и учреждений, представители общественности республики.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Затем прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства Ильхам Алиев и члены его семьи возложили цветы и к могиле супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы на их могилы.



В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.