На меры по мелиорационным работам на зимних пастбищах двух районов выделено 30 млн манатов

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по мелиорационным работам на зимних пастбищах в Сабирабадском и Сальянском районах.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что строительство в последние годы в республике отвечающих современным требованиям водохранилищ, насосных станций, оросительных каналов и других объектов водного хозяйства в целях расширения хлопководства, зерноводства, производства других сельскохозяйственных растений и животноводческой продукции заложило основу для включения в посевной оборот десятков тысяч гектаров земельных площадей, развития аграрного сектора, начала функционирования агропарков и крупных сельскохозяйственных предприятий на уровне самых прогрессивных стандартов. В результате успешных реформ, проводимых в аграрном секторе, были достигнуты полное удовлетворение спроса на ряд стратегических товаров за счет местного производства, снижение зависимости в продовольственном обеспечении страны от внешнего рынка, увеличение объема производства продукции экспортной направленности и устойчивое развитие тем самым регионов.

Как продолжение проделанной работы, в результате мелиоративных мер, принятых в последние два года на малопродуктивных зимних пастбищах в рамках проекта мелиоративных мероприятий на зимних пастбищах в Сабирабадском и Сальянском районах, оросительная вода была проведена на 15950 гектаров, в том числе 14319 гектаров в Сабирабадском районе и 1631 гектар – в Билясуварском районе.

В целях продолжения мелиоративных мер на зимних пастбищах в Сабирабадском и Сальянском районах из суммы, указанной в подпункте 1.8.27 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 30 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.