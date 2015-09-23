Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ибрагима Мамедова от должности

23 сентября, 2015 18:14

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ибрагима Мамедова от должности заместителя председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание". Как сообщает Report, согласно распоряжению, Ибрагим Мамедов освобожден от должности заместителя председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание". Отметим, что И.Мамедов работал в Закрытом акционерном обществе "Азербайджанское телерадиовещание" с 2006 года.