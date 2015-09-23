 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ибрагима Мамедова от должности

    Он работал в ЗАО Азербайджанское телерадиовещание с 2006 года

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ибрагима Мамедова от должности заместителя председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Ибрагим Мамедов освобожден от должности заместителя председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание".

    Отметим, что И.Мамедов работал в Закрытом акционерном обществе "Азербайджанское телерадиовещание" с 2006 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi