Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане.

Как сообщает Report, в Азербайджане, где представители различных национальностей и конфессий исторически живут в условиях мира и спокойствия, мультикультурализм на протяжении веков стал безальтернативным образом жизни. Существующее национально-культурное разнообразие не только создало возможности для взаимного духовного обогащения народов, но и популяризовало страну в международном масштабе как многонациональный и многоконфессиональный край.

Благодаря совместной деятельности всех представленных в республике религиозных общин и конфессий данная среда культурного разнообразия, как продолжение накопленного богатого опыта, и сегодня охраняется надлежащим образом. Усиление утвердившейся в азербайджанском обществе среды высокой толерантности имеет особое значение с точки зрения развития независимой государственности.

Распоряжение издано в целях обеспечения поддержки действующих в стране религиозных конфессий и дальнейшего улучшения их материального положения.

Согласно распоряжению, для оказания финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Управлению мусульман Кавказа выделено 1 млн. манатов, религиозному образованию Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви - 250 тыс. манатов, Религиозной общине горских евреев города Баку – 250 тыс. манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев – 100 тыс. манатов, религиозному образованию Апостольской префектуры Католической церкви в Азербайджанской Республике - 100 тыс. манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики - 100 тыс. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.