Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2016 года в Азербайджане "Годом мультикультурализма".

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что расположенный на историческом Шелковом пути Азербайджан, являясь пространством слияния различных цивилизаций, испокон веков был известен как край, где сформировалась среда национально-культурного разнообразия, представители отдельных национальностей и конфессий живут в условиях мира, спокойствия, взаимопонимания и диалога. В нашей стране мультикультурализм стал уже образом жизни, не имеющим альтернативы. Создание Бакинского Международного центра мультикультурализма является наглядным примером того, что проводимая в нашей республике на современном этапе политика и сегодня остается приверженной принципам толерантности.

Принятие решения о проведении в 2016 году в городе Баку 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций является реальным выражением отношения стран мира к мультикультуральной среде в Азербайджане.

Согласно распоряжению, 2016 год в Азербайджанской Республике объявлен "Годом мультикультурализма".

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено с учетом предложений Бакинского Международного центра мультикультурализма, министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, министерства образования Азербайджанской Республики, Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики и Национальной Академии Наук Азербайджана, в месячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики план мероприятий по объявлению 2016 года в Азербайджанской Республике "Годом мультикультурализма".