Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании - СПИСОК

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц".

Как сообщает Report, распоряжение было подписано, учитывая обращения о помиловании, адресованные президенту Азербайджанской Республики рядом осужденных лиц и членами их семей, уполномоченным по правам человека и организациями по защите прав человека, а также личность, состояние здоровья, семейное положение осужденных, их поведение в период отбывания наказания, опираясь на принципы гуманизма, руководствуясь 22-м пунктом 109-й статьи Конституции Азербайджанской Республики.

Распоряжение о помиловании коснулось 148 человек.

Президент распорядился освободить от неотбытой части наказания следующих лиц, приговоренных к наказанию в виде лишения свободы:

1.1 Аббасова Адиля Ягуб оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 10 июля 2009 года.

1.2.Аббасова Анара Азер оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 18 марта 2013 года.

1.3.Аббасова Эльнура Фикрет оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 5 февраля 2015 года.

1.4.Абасова Исмаила Видади оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 21 апреля 2015 года.

1.5.Абдуллаева Эльнура Лятиф оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ясамальского районного суда города Баку от 16 марта 2012 года.

1.6.Абдуллаева Эльсевера Вагиф оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 ноября 2012 года.

1.7.Абдулсаламова Алимурада Магомедалиевича, 1986 года рождения, гражданина Российской Федерации, осужденного приговором Гусарского районного суда от 7 апреля 2015 года.

1.8.Агаярова Сулеймана Мусеиб оглу, 1970 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 июня 2012 года.

1.9.Агаева Эшгина Сейфеддин оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 17 июля 2014 года.

1.10.Агаева Рафи Халыгверди оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 августа 2011 года.

1.11.Агаева Турала Агасаф оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 1 августа 2007 года.

1.12.Ахундова Рашадата Фикрет оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 мая 2014 года.

1.13.Алыева Чингиза Рафиг оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 26 декабря 2014 года.

1.14.Аллахвердиева Айтеша Зульфугар оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 октября 2011 года.

1.15.Аркишиева Рашада Алыгаджи оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 6 ноября 2007 года.

1.16.Багирова Гасыма Халил оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 1 мая 2014 года.

1.17.Багиева Нахида Ниятулла оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 21 декабря 2012 года.

1.18.Багатури Зураба Ражденовича, 1959 года рождения, гражданина Грузии, осужденного приговором Агдашского районного суда от 1 мая 2015 года.

1.19.Бала-Алиева Кямрана Фирудин оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 6 марта 2015 года.

1.20.Бассина Владислава Михайловича, 1964 года рождения, гражданина Государства Израиль, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 11 декабря 2007 года.

1.21.Байрамову Шабнам Сафар гызы, 1986 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 ноября 2011 года.

1.22.Бадирова Алиагу Мубариз оглу, 1997 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 3 июля 2015 года.

1.23.Бейзадлы Орхана Рамиз оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Физулинского районного суда от 6 июля 2015 года.

1.24.Бибина Сергея Никитовича, 1962 года рождения, гражданина Украины, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2 мая 2011 года.

1.25.Джавадлы Турала Гюльоглан оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 4 июля 2012 года.

1.26.Джафарова Гудрата Фикрет оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 6 мая 2014 года.

1.27.Джафарова Расула Агагасан оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 апреля 2015 года.

1.28.Джафарова Зияда Мухтар оглу, 1967 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Евлахского районного суда от 18 ноября 2014 года.

1.29.Дадашова Тамерлана Ариф оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Астаринского районного суда от 23 февраля 2015 года.

1.30.Дашдамирова Сунгулу Рамиз оглу, 1997 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 марта 2015 года.

1.31.Эминова Романа Пахливан оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12 марта 2013 года.

1.32.Эфлаки Худаверди Рафиг оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гяджинского суда по тяжким преступлениям от 4 сентября 2013 года.

1.33.Акберова Бахлула Ихтияр оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 ноября 2012 года.

1.34.Акберова Эльчина Назим оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 12 декабря 2014 года.

1.35.Алекберова Рафаила Шариф оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Джалилабадского военного суда от 6 августа 2013 года.

1.36.Алиева Азера Азизага оглу, 1973 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 августа 2014 года.

1.37.Алиева Эмиля Ализамин оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 июля 2013 года.

1.38.Алиева Фирдовси Джамал оглу, 1970 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 июля 2013 года.

1.39.Алиева Орхана Логман оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 12 января 2010 года.

1.40.Алиева Рамиса Гурбан оглу, 1984 года рождения, гражданина Грузии, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 января 2014 года.

1.41.Алиева Рухина Асиф оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 17 сентября 2015 года.

1.42.Алиева Ядигяра Октай оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 16 сентября 2014 года.

1.43.Ализехи Башира Сеида, 1988 года рождения, гражданина Исламской Республики Афганистан, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 декабря 2012 года.

1.44.Амиргулиева Анара Паша оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 декабря 2011 года.

1.45.Асадова Руслана Рауф оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 января 2013 года.

1.46.Асадуллаева Шахрияра Велихан оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Астаринского районного суда от 18 декабря 2014 года.

1.47.Аскерова Айдына Эльдар оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 22 января 2015 года.

1.48.Азизова Мамеда Расим оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 мая 2014 года.

1.49.Фариджафарнежада Алирезу Хоссеина, 1981 года рождения, гражданина Исламской Республики Иран, осужденного приговором Билясуварского районного суда от 21 января 2014 года.

1.50.Фарзалиева Мерфета Тельман оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 8 июня 2010 года.

1.51.Гюльмамедова Джамала Вагиф оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 30 сентября 2015 года.

1.52.Гаджиева Рашида Акиф оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Физулинского военного суда от 2 декабря 2014 года.

1.53.Гаджиева Тельмана Энвер оглу, 1976 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 ноября 2013 года.

1.54.Гаджизаде Халига Муталлим оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 января 2014 года.

1.55.Гамидова Вугара Агалар оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 июля 2014 года.

1.56.Гамзаева Фарида Гасан оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Калининского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики Российской Федерации от 5 февраля 2013 года.

1.57.Ганфазаде Эльвина Тарих оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 29 января 2012 года.

1.58.Гасанова Фархада Имран оглу, 1947 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Товузского районного суда от 14 мая 2015 года.

1.59.Гасанова Мамедгасана Шакир оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 24 сентября 2014 года.

1.60.Гасанова Рашада Зейналабдин оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 мая 2014 года.

1.61.Гасанова Шахлара Тельман оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 5 июля 2012 года.

1.62.Гашимова Пярвиза Кямран оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 мая 2014 года.

1.63.Гусейнова Азера Сабир оглу, 1979 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 17 сентября 2015 года.

1.64.Гусейнова Раджаба Гусейн оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 декабря 2013 года.

1.65.Хасмамедова Талеха Видади оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гейчайского районного суда от 22 июля 2015 года.

1.66.Ибрагимова Руслана Эслан оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 апреля 2012 года.

1.67.Ильясова Ильяса Алигусейн оглу, 1974 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 7 августа 2012 года.

1.68.Исмайлова Эльнура Вагиф оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 1 мая 2014 года.

1.69.Исмайлова Шохрата Рагиб оглу, 1989 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 1 сентября 2014 года.

1.70.Жоуди Херагха Алирезу Ягуба, 1977 года рождения, гражданина Исламской Республики Иран, осужденного приговором Билясуварского районного суда от 4 июня 2013 года.

1.71.Керимли Сираджа Рагиф оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 марта 2015 года.

1.72.Ходжаеву Мастуру Ураковну, 1968 года рождения, гражданку Республики Узбекистан, осужденную приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 13 октября 2009 года.

1.73.Кутласова Рахмана Джахбар оглу, 1998 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 30 мая 2014 года.

1.74.Гараева Эльмира Эльдар оглу, 1996 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 1 сентября 2014 года.

1.75.Гасымова Эльхана Гасан оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 30 апреля 2014 года.

1.76.Гасымова Кямрана Фархад оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 30 марта 2012 года.

1.77.Гасымова Вели Гариб оглу, 1972 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12 марта 2013 года.

1.78.Гашимову Зухру Камаловну, 1967 года рождения, гражданку Российской Федерации, осужденную приговором Хачмазского районного суда от 29 мая 2014 года.

1.79.Гаибова Мушвига Октай оглу, 1974 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 июня 2012 года.

1.80.Гадирли Тарлана Мирзахан оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 18 февраля 2015 года.

1.81.Ганиева Асифа Гюрджуван оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 января 2015 года.

1.82.Губадова Губада Баладжан оглу, 1956 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шабранского районного суда от 12 марта 2014 года.

1.83.Гулиева Намига Филман оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 августа 2013 года.

1.84.Гулиева Ниджата Имран оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Ясамальского районного суда города Баку от 1 декабря 2014 года.

1.85.Гурбанова Фахри Али оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 13 июня 2014 года.

1.86.Гурбанова Хайяма Рюзгяр оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 23 ноября 2012 года.

1.87.Гурбанова Яшара Шаир оглу, 1983 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 сентября 2012 года.

1.88.Мамедли Анара Асаф оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступления от 26 мая 2014 года.

1.89.Мамедова Фаига Надир оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Низаминского районного суда города Баку от 20 октября 2015 года.

1.90.Мамедова Хилала Элиф оглу, 1959 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 сентября 2013 года.

1.91.Мамедова Ибрагима Рашид оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 17 сентября 2015 года.

1.92.Мамедова Кямрана Сахиб оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 6 ноября 2014 года.

1.93.Мамедова Омара Эльяр оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 июля 2014 года.

1.94.Мамедова Шахрияра Бахтияр оглу, 1994 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Военного суда Нахчыванской Автономной Республики 16 июля 2014 года.

1.95.Мамедова Турала Маил оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 7 августа 2014 года.

1.96.Мамедзаде Рашада Камиль оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2 мая 2014 года.

1.97.Мансиева Пярвина Джанполад оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 30 апреля 2014 года.

1.98.Микаилова Юсифа Вахид оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 6 ноября 2013 года.

1.99.Мирзоева Саррафа Магеррам оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 11 декабря 2012 года.

1.100.Мофатеша Жанали Хоссейна, 1965 года рождения, гражданина Исламской Республики Иран, осужденного приговором Билясуварского районного суда от 2 декабря 2013 года.

1.101.Мурадвердиева Акифа Шамсаддин оглу, 1948 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 13 декабря 2013 года.

1.102.Муртузова Пярвиза Гейс оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлением от 8 декабря 2014 года.

1.103.Мустафаева Шаига Гюльгардаш оглу, 1981 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлением от 23 апреля 2014 года.

1.104.Мустафаева Талеха Ариф оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 12 декабря 2014 года.

1.105.Музаффарова Аскера Аяз оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Измайловского районного суда города Москвы Российской Федерации от 31 марта 2011 года.

1.106.Наджафова Васифа Субхан оглу, 1990 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 29 октября 2014 года.

1.107.Насибова Афгана Тахир оглу, 1992 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 20 ноября 2014 года.

1.108.Нифтиева Талеха Дуньямалы оглу, 1986 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 20 июня 2014 года.

1.109.Новрузова Эльгюна Рашид оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 7 февраля 2013 года.

1.110.Новрузова Аладдина Мамед оглу, 1964 года рождения, гражданина Российской Федерации, осужденного приговором Сабаильского районного суда города Баку от 30 июня 2014 года.

1.111.Новрузова Ялчина Рафиг оглу, 1970 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 17 ноября 2014 года.

1.112.Оруджева Гюльоглана Мирза оглу, 1993 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сураханского районного суда города Баку от 7 мая 2014 года.

1.113.Омарова Гасыма Джамал оглу, 1975 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 июля 2014 года.

1.114.Панахлы Немата Ахад оглу, 1962 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Насиминского районного суда города Баку от 17 июня 2011 года.

1.115.Рамазанова Эльданиза Мовлуд оглу, 1987 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям 4 ноября 2013 года.

1.116.Рагимова Сакита Магсад оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям 9 августа 2012 года.

1.117.Роуздара Омида Хорбана, 1981 года рождения, гражданина Исламской Республики Иран, осужденного приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 31 марта 2014 года.

1.118.Рзаева Сахиба Газанфар оглу, 1955 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гядабейского районного суда от 20 ноября 2014 года.

119.Садыгова Алешу Джамиль оглу, 1962 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 2 мая 2011 года.

1.120.Садыгова Ядигяра Садыг оглу, 1968 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Лянкяранского районного суда от 13 января 2014 года.

1.121.Сеидова Намига Мирмухаммедали оглу, 1982 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Калининского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики Российской Федерации от 5 февраля 2013 года.

1.122.Садиярова Ализамина Шахин оглу, 1988 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 февраля 2015 года.

1.123.Сафарова Рамела Салман оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 ноября 2014 года.

1.124.Сафарова Ровшана Акиф оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Хазарского районного суда города Баку от 27 декабря 2013 года.

1.125.Самедова Саида Нухбаба оглу, 1980 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 июля 2013 года.

1.126.Шожае Ахмада Насролаха, 1968 года рождения, гражданина Исламской Республики Иран, осужденного приговором Билясуварского районного суда от 2 декабря 2014 года.

1.127.Султана Джошгуна Интигам оглу, 1995 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гянджинского военного суда от 28 октября 2014 года.

1.128.Сулейманова Намига Тофиг оглу, 1964 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 27 июня 2006 года.

1.129.Шахбазова Али Малик оглу, 1973 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 11 февраля 2015 года.

1.130.Такидзе Роланда Придоновича, 1961 года рождения, гражданина Грузии, осужденного приговором Газахского районного суда от 22 октября 2014 года.

1.131.Талыбова Ройа Фархад оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского военного суда от 1 июля 2014 года.

1.132.Темирова Тайяра Алирза оглу, 1985 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 сентября 2013 года.

1.133.Трухачева Руслана Владимировича, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 ноября 2013 года.

1.134.Вердиева Хафиза Аббас оглу, 1977 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 октября 2014 года.

1.135.Ягублу Тофига Рашид оглу, 1961 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Шекинского суда по тяжким преступлениям от 17 марта 2014 года.

1.136.Ямана Гокхана Исмаил оглу, 1984 года рождения, гражданина Турецкой Республики, осужденного приговором Ярдымлинского районного суда от 21 августа 2015 года.

1.137.Зейналова Рамзи Рамиз оглу, 1971 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабирабадского районного суда от 11 марта 2015 года.

2. Освободить от неотбытой части наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде исправительных работ:

2.1.Бабаева Самина Мамедали оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Бинагадинского районного суда города Баку от 2 мая 2014 года.

2.2.Исмайлова Фаига Махмуд оглу, 1970 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Евлахского районного суда от 13 ноября 2014 года.

2.3.Гадашова Рашада Алмурад оглу, 1991 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Губинского районного суда от 6 мая 2014 года.

2.4.Гурбанова Джейхуна Мусеиб оглу, 1970 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Кяпязского районного суда города Гянджа от 5 ноября 2014 года.

2.5.Оруджева Оруджа Бахрам оглу, 1958 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Сабаильского районного суда города Баку от 25 февраля 2015 года.

2.6.Ширинова Закира Насир оглу, 1965 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Гарадагского районного суда города Баку от 3 ноября 2014 года.

3. Освободить от наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде штрафа:

3.1.Адыгезалову Эльмиру Багир гызы, 1948 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Агджабединского районного суда от 25 сентября 2013 года.

3.2.Гасанову Султан Исрафил гызы, 1962 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Хатаинского районного суда города Баку от 16 июля 2014 года.

3.3.Мамедова Сабита Саги оглу, 1984 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Евлахского районного суда от 3 декабря 2013 года.

3.4.Рагимову Малахат Искендер гызы, 1963 года рождения, гражданку Азербайджанской Республики, осужденную приговором Сабунчинского районного суда города Баку от 31 июля 2014 года.

3.5.Шейдаева Гудрата Вагиф оглу, 1978 года рождения, гражданина Азербайджанской Республики, осужденного приговором Наримановского районного суда города Баку от 15 августа 2008 года.