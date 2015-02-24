​Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в новом жилом комплексе, построенном в Мингячевире для вынужденных переселенцев

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ 24 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом жилом комплексе, построенном в Мингячевире для 594 семей вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов проинформировал президента Ильхама Алиева о новом жилом комплексе. Этот квартал построен согласно соответствующим пунктам утвержденных распоряжением президента Азербайджана от 21 февраля 2011 года дополнений к "Государственной программе по улучшению условий жизни и повышению занятости беженцев и вынужденных переселенцев", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева от 1 июля 2004 года. В новый жилой комплекс будут переселены семьи вынужденных переселенцев, временно размещенные в общежитиях города Мингячевир.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в здании школы на 480 ученических мест.

В этом учебном заведении, построенном с высоким качеством и оснащенном современным оборудованием, созданы все условия для учебы.

Здесь президент Ильхам Алиев посмотрел схему и макет жилого комплекса, был проинформирован о том, что в этом квартале, занимающем 12 гектаров территории, построены 596 домов, школа, детский сад на 140 мест, медицинский пункт, клуб-общинный центр, здание почты.

Глава государства также побывал в детском саду жилого комплекса, поинтересовался созданными здесь условиями. Отмечалось, что в детском саду также созданы прекрасные условия.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с созданными в квартирах условиями.



