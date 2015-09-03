Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в средней школе №189-190

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с состоянием средней школы №189-190 в Сабаильском районе Баку после проведенных здесь ремонта и реконструкции.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал президента о проделанной работе.

Было сообщено, что средняя школа №190 начала функционировать в 1946 году. Здание для школы было построено в 1957 году. До этого учебное заведение действовало в здании Музыкальной школы имени Бюльбюля. Вот уже два года это учебное заведение объединилось со школой №189.

Было отмечено, что здание школы №189 было построено в 1934 году. В 1941-1945 годах здесь располагался эвакуационный госпиталь номер 15/46. Реконструкция в здании школы была начата в апреле этого года и проведена на высоком уровне.

В фойе школы созданы стенды, состоящие из фотоснимков, отражающих заботу великого лидера Гейдара Алиева о сфере образования и проводимую президентом Ильхамом Алиевым работу по доведению школ в Сабаильском районе столицы до уровня современных стандартов. Здесь также будет функционировать Музей Гейдара Алиева.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в средней школе №189-190 после капитального ремонта и реконструкции.

В пятиэтажной школе имеются 42 классные комнаты. В соответствии с планом мероприятий, предусмотренных в специальной Государственной программе по ускорению социально-экономического развития города Баку и его поселков, как и во всех социальных сферах, целенаправленно и успешно осуществляется процесс капитальной реконструкции учебных заведений и строительства новых школьных зданий и детских садов. В столице и окрестных поселках, а также во всех уголках республики здания средних школ реконструируются в соответствии с высокими стандартами и оснащаются необходимым оборудованием, территории учебных заведений благоустраиваются, закладываются новые полосы озеленения.

Осуществляется важная работа и по укреплению материально-технической базы школ. В средней школе №189-190 все классные комнаты и предметные кабинеты также оборудованы на уровне самых современных требований. Школа оснащена оборудованием и современными учебными принадлежностями, отвечающими высоким требованиям. Для применения учащимися своих теоретических знаний в лабораториях установлено необходимое оборудование.

Спортивный зал учебного заведения также привлекает внимание своим современным видом. Отопительная и осветительная системы школы реконструированы на уровне современных требований.

Было сообщено, что в средней школе обучаются 1500 учащихся.

Президент Ильхам Алиев обошел классные комнаты школы, ознакомился с созданными условиями.