Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в парке спорта и отдыха - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Глава Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов проинформировал главу государства о работе, проделанной в парке. Было отмечено, что в рамках проводимой в районе широкомасштабной работы по благоустройству и созиданию, реализуемых проектов и социальных программ в мае этого года в 20-м жилом массиве на территории площадью 1,7 га напротив Дворца водных видов спорта началось создание нового парка спорта и отдыха, работы уже завершились. Проект парка был подготовлен на основе английского проекта всемирно известными архитекторами и дизайнерами и впервые реализован в Азербайджане. Работы, осуществленные в рамках специального проекта, выполнены с высоким качеством и вкусом.

В последние годы под руководством президента Ильхама Алиева в Баку широкий размах приобрели работы по благоустройству и созиданию. Создание данного парка, где имеются все условия для отдыха населения, является составной частью этих работ. Вместе с тем, создание парка является важным вкладом в широкомасштабную работу по реконструкции и благоустройству, осуществляемую на территории, прилегающей к Дворцу водных видов спорта. Еще одна особенность парка заключается в том, что здесь созданы условия для того, чтобы посетители могли заниматься спортом. С этой целью в парке на площади 900 кв. м сооружены две баскетбольные, а также гандбольная площадки и площадка для мини-футбола.

Кроме того, установлены различные спортивные тренажеры для тренировок на открытом воздухе. Учтены также желания детей и подростков, интересующихся экстремальными видами спорта. Для них на площади 450 кв. м сооружена площадка для скейтбординга, состоящая из двух частей – для взрослых и малышей. В другой части парка установлены столы для настольного тенниса, детские развлекательные сооружения, качели. Парк спорта и отдыха оснащен специальной системой освещения.

Вход и выход из парка украшают декоративные деревья. Особую красоту парку придает также оформленная в современном дизайне 350-метровая стена, украшенная изображениями героев мультипликационных фильмов. Особое внимание уделено и озеленению. На площади пять тысяч квадратных метров высажены различные деревья и декоративные кусты, созданы цветочные композиции, сооружена система орошения. Парк стал прекрасным местом для занятий спортом, развлечения и отдыха жителей района и гостей нашего города.

***13:28

В Сабаильском районе Баку открылся новый парк спорта и отдыха.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в парке спорта и отдыха.