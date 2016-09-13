Президент Азербайджана побывал в средней школе №58 Хатаинского района Баку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ 13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе №58 Хатаинского района Баку после капитального ремонта и реконструкции.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что в школе созданы все условия для организации учебно-воспитательного процесса в новом учебном году на высоком уровне.

В учебном заведении установлен фотостенд, отражающий работу, проделанную великим лидером Гейдаром Алиевым и президентом Ильхамом Алиевым по развитию образования. В этом году для школы построены дополнительно 20 классных комнат, кабинет информатики и 3 предметные лаборатории. В новых классных комнатах на 576 ученических мест созданы все условия для организации на высоком уровне учебно-воспитательного процесса.

Было сообщено, что здание средней школы №58 построено в 1926 году. В школе на 420 мест фактически обучались 900 учащихся. Это приводило к тесноте и оказывало негативное влияние на качество обучения. Построенные для школы новые классные комнаты в корне изменят ситуацию. Учащиеся в новом учебном году будут обучаться в более просторных классных комнатах, отвечающих современным требованиям в сфере образования. Классы, оснащенные компьютерным оборудованием, актовый зал, предусмотренный для проведения различных мероприятий, также приведены в готовое состояние.

Таким образом, благодаря определенной главой государства стратегии по укреплению материально-технической базы школ в нашей стране сформировалась сильная инфраструктура образования. Построенная на национальных ценностях модель образования играет важную роль в формировании молодого поколения как достойных граждан страны

Президент Ильхам Алиев пожелал коллективу успехов в новом учебном году.

***12:04

13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев побывал в полной средней школе №58 Хатаинского района Баку.

Как сообщает Report, глава государства ознакомился с условиями, созданными в дополнительных классных комнатах, построенных в данной школе.

Глава государства был проинформирован о проделанной работе.