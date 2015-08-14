Президент Ильхам Алиев ознакомился с состоянием трех улиц Баку после проведенных работ по благоустройству и реконструкции

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ 14 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с состоянием улиц Пищевари, Джавадхана, Гусейна Сеидзаде в Насиминском районе Баку после проведенных работ по благоустройству и реконструкции.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проделанной работе. Сообщалось, что на улицах Пищевари, Джавадхана, Гусейна Сеидзаде покрыт асфальтом участок примерно в 300 тыс. кв. м, дорожные разметки окрашены двухкомпонентными высококачественными красками. Улица Пищевари капитально отреставрирована, она стала двухсторонней и расширена до четырех полос. Тротуары вдоль улиц полностью обновлены, установлена самая современная система освещения, посажены новые зеленые насаждения. На всех улицах, ведущих к мечети Гейдара, осуществлены работы по благоустройству и реконструкции.

После ознакомления с проведенными работами Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия улицы Пищевари после реконструкции.

Глава государства также ознакомился с состоянием улиц Джавадхана, Гусейна Сеидзаде и территорией пересечения этих улиц после работ, проведенных по благоустройству.

Эти улицы также покрыты новым асфальтом, реконструированы тротуары и дорожная развязка, вокруг все благоустроено, заложены новые озеленительные полосы, посажены различные деревья и цветочные кусты. На всех этих капитально отреконструированных улицах заменены все подземные коммуникации и водные линии, установлена новая система освещения.

Все это свидетельствует о том, что проекты по реконструкции в стране дорожно-транспортного комплекса, закладке новых дорог и основательному ремонту уже имеющихся дорог, успешно продолжаются. В настоящее время, наряду со строительством в стране магистральных дорог международного и республиканского значения, особое внимание уделяется и строительству современных дорог местного значения, в частности в столице. А это, разумеется, является важной составной частью широкомасштабных работ по благоустройству в Баку. Работа, проводимая в этой сфере в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, направлена на обеспечение удобного движения автомобилей на дорогах в городе Баку и на устранение проблем с пробками.