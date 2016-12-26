Президент Ильхам Алиев ознакомился с проведенной работой в поселке Бина после реконструкции - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с проведенной работой на улице Али Исазаде поселка Бина города Баку после реконструкции.

Как сообщает Report, проделанные Открытым акционерным обществом "Азеравтойол" в соответствии с подписанным главой государства Распоряжением о дополнительных мерах по продолжению реконструкции на внутренних автомобильных дорогах поселка Бина Хазарского района столицы, выполнены с высоким качеством. Эта улица, известная среди жителей как дорога, ведущая в "Молочный совхоз", долгое время не ремонтировалась, поэтому ее проезжая часть пришла в непригодное состояние. К тому же улица длиной 4,5 км была узкой, что создавало большие трудности для движения транспортных средств, в особенности, в осенне-зимний сезон. Эта проблема также полностью устранена.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие улицы Али Исазаде.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о том, что в рамках проекта реконструкции улицы Али Исазаде дорожное полотно было расширено до 20-22 м. Для удобного и безопасного передвижения пешеходов вдоль дороги проложены тротуары. Для нормальной организации движения в темное время суток вдоль дороги сооружена современная система освещения. Кроме того, в рамках проекта для нормального отвода поверхностных вод с проезжей части дороги в необходимых местах создана новая дождевая канализационная система. В рамках реконструкции были перенесены коммуникационные линии, там, где необходимо, извлечен непригодный грунт дорожного полотна, вместо которого залит и уплотнен карбонатный материал, проделаны работы по строительству нового асфальтобетонного покрытия. Вдоль улицы в необходимых местах установлены 17 дорожных знаков, нанесена дорожная разметка.

Реконструированная улица позволит обеспечить удобное передвижение населения в поселки Бина, Мардакян, Бильгя, Гала, Пираллахи и центр города с использованием дорожной развязки на автомагистрали проспект Гейдара Алиева-Аэропорт-Мардакян.