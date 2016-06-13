Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем второго класса Береговой охраны Государственной пограничной службы

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ 13 июня президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с пограничным сторожевым кораблем второго класса, строительство которого завершилось в Судостроительном и ремонтном центре Береговой охраны Государственной пограничной службы, и недавно сданными в эксплуатацию современными высокоскоростными катерами.

Как сообщает Report, начальник Государственной пограничной службы - командующий Пограничными войсками, генерал-полковник Эльчин Гулиев отдал рапорт Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства посмотрел фильм, посвященный деятельности пограничных сторожевых кораблей Береговой охраны, и стенд, отражающий их технические показатели.

Было сообщено, что новый корабль оснащен совершенной навигационной аппаратурой и оборудованием радиотехнической связи, современным оружием, в том числе ракетами и противоракетным комплексом, системами круглосуточного видеонаблюдения, гидроакустической установкой. Длина оснащенного высокоскоростным катером пограничного сторожевого корабля, способного выполнять служебные задачи в тяжелых условиях плавания в Каспийском море, составляет 62 метра. Корабль, на площадке которого в морских условиях может приземлиться вертолет, будет использоваться во время выполнения служебных задач, направленных на охрану государственных границ.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными на корабле.

Затем президент Азербайджана посмотрел прохождение пограничных сторожевых кораблей.