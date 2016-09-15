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    Президент Ильхам Алиев: Наша цель состоит в том, чтобы все школы перешли на единую смену

    Материально-техническая база школ города Баку будет полностью обновлена

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "В этом году в городе Баку десять средних школ и профучилищ были капитально отремонтированы. Построены новые корпуса. Для одной школы - школы №311 построено новое здание.  За последние 4-5 лет в городе Баку абсолютное большинство школ были капитально отремонтированы. Остается еще 17 школ без ремонта. Мы отремонтируем их в следующем году и в 2018 году".

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил 15 сентября - в День знаний во время выступления на церемонии открытия нового здания средней школы №311, расположенной в Сабунчинском районе Баку.

    "Помимо этого, в некоторых школах дети учатся в две смены, в том числе в этой школе. Поэтому наша цель состоит в том, чтобы все школы перешли на единую смену. Конечно, для этого нужно построить новые корпуса, или новые школы, в том числе на этой территории. Правда, здесь существует проблема с территорией. Однако я дал указания местной исполнительной власти, чтобы они посмотрели, исследовали, где на этой территории можно построить новую школу. Таким образом, материально-техническая база школ города Баку будет полностью обновлена”, - добавил глава государства.

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