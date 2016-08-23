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    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо украинскому коллеге

    Президент Азербайджана поздравил Петра Порошенко с Днем независимости

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

    Азербайджано-украинские отношения имеют добрые традиции. Верю, что объединяющие наши страны и народы традиционные дружественные связи, двустороннее сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

    С удовлетворением вспоминаю Ваш недавний визит в Азербайджан. Верю, что наши с Вами встречи, переговоры, проведенные во время визита, откроют новые возможности для развития наших двусторонних отношений.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Украины – благополучия и прогресса".

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