Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо украинскому коллеге

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Азербайджано-украинские отношения имеют добрые традиции. Верю, что объединяющие наши страны и народы традиционные дружественные связи, двустороннее сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

С удовлетворением вспоминаю Ваш недавний визит в Азербайджан. Верю, что наши с Вами встречи, переговоры, проведенные во время визита, откроют новые возможности для развития наших двусторонних отношений.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Украины – благополучия и прогресса".