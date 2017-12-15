Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников МЧС - СПИСОК

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики:

"Заслуженный государственный служащий"

Хамзаеву Арифу Думан оглу

"Заслуженный журналист"

Джафарову Пярвизу Гафар оглу

"Заслуженный инженер"

Гулиеву Гюльаге Муса оглу

Намазову Узеиру Гурбан оглу.

Согласно другому распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей глава государства распорядился о награждении следующих сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики:

орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

Мирзоева Рафаила Халид оглу - генерал-лейтенанта

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Келентерли Эргюджа Асиф оглу - полковника

Гурбанова Афета Ганбар оглу - полковника

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Нагиева Наги Джаббар оглу - генерал-майора

Ширинову Севду Азер гызы - генерал-майора

Зейналова Заура Фуад оглу - полковника

Мамедова Видади Мамед оглу

Юсубову Наргиз Айдын гызы

медалью " За отвагу"

Мамедова Руслана Теймур оглу - старшего сержанта внутренней службы (посмертно)

медалью "За военные заслуги"

Нифтиеву Флору Газанфар гызы - полковника

Юсифова Вугара Ибрагим оглу - полковника

Гурбанова Гасана Таир оглу - майора

Глычова Эмиля Джамиевича - капитана

Багирова Нихада Сейфеддин оглу - старшего лейтенанта

Магеррамова Факира Замир оглу - лейтенанта

Ахмедова Сиявуша Бахадур оглу - прапорщика

Ахмедова Турала Захид оглу - прапорщика

Гараеву Рагию Сайяр гызы - прапорщика

медалью "За отличие на государственной службе"

Мамедова Рабита Кямиль оглу - полковника внутренней службы

Абасова Яхью Вагиф оглу - старшего сержанта внутренней службы

Аббаслы Бахруза Акиф оглу - старшего сержанта внутренней службы

Ибрагимова Джавида Намиг оглу - старшего сержанта внутренней службы

Гулиева Айдына Мамедханифа оглу

медалью "За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям" 3-й степени

Бабаева Талеха Аскер оглу - полковника-лейтенанта внутренней службы

Бахшиева Сеймура Малик оглу - полковника-лейтенанта внутренней службы

Гулиева Насиба Сейфулла оглу - полковника-лейтенанта внутренней службы

Ибрагимова Шахида Фарамаз оглу - полковника-лейтенанта внутренней службы

Велиеву Эльнуру Аликрам гызы - полковника-лейтенанта внутренней службы

Дуньямалыева Рашада Исмаил оглу - майора внутренней службы

Магеррамова Эльбруса Гамлет оглу - старшего лейтенанта внутренней службы

Бадалова Нувера Рафи оглу - старшего сержанта внутренней службы

Манафова Чингиза Гарагузу оглу - старшего сержанта внутренней службы

Ясинова Меджида Рафиг оглу - старшего сержанта внутренней службы.