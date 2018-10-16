Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Института экономики - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Института экономики - СПИСОК

16 октября, 2018 20:53

https://report.az/storage/news/50ec50dfa55adb93e07b87cc53671b59/9056e0af-d89a-4e68-a8b6-8ab8da8d3ef0_292.jpg Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Института экономики Национальной академии наук Азербайджана "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии экономической науки в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждены следующие лица: Алиев Тебриз Насиб оглу Иманов Назим Музаффар оглу Мусаев Акиф Фархад оглу Султанова Рена Полад гызы Юзбашиева Гюльшан Захид гызы. Другим распоряжением глава государства наградил следующих сотрудников Института экономики Национальной академии наук Азербайджана медалью "Терегги": Гусейнова Тофига Гасан оглу Мурадова Аллахъяра Нияз оглу.

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