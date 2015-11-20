Президент Ильхам Алиев наградил работников органов юстиции - СПИСОК

20 ноября, 2015 19:52

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, за отличие при прохождении службы в органах юстиции награждены следующие лица: орденом "За службу Отечеству" 2-й степени Захиров Вилаят Гасан оглу орденом "За службу Отечеству" 3-й степени Алиев Сулиддин Аббас оглу медалью "Терегги" Амиров Эльчин Абдурахман оглу Махмудов Фархад Нарулла оглу медалью "За отличие на государственной службе" Алиев Орхан Закир оглу Гумбатов Захир Муса оглу Кязымов Эмин Кязым оглу Манафов Рашид Рашид гызы Мустафаев Эльхан Омар оглу Сафаров Самир Ильяс оглу Самедзаде Агакерим Агасамед оглу.