​Президент Ильхам Алиев наградил работников ОАО "Азерйолсервис" - СПИСОК

19 февраля, 2015 19:57

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников ОАО "Азерйолсервис". Как сообщает Report, за заслуги в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане награждены работники Открытого акционерного общества "Азерйолсервис".

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